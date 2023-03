Als de eerste Blick van de Mercedes die de oorlog begint de oorlog begint, is de situatie voor Mclaren noch deutlich dramatischer. Der Traditionsrennstall fan en sich in der Formel 1 in Bahrain plötzlich am Ende des Feldes wieder.

Als Rookie Oscar Piastri zou kunnen zeggen dat Boliden zich moeten aanpassen, zal Lando Norris als Letzter Fahrer over de Ziellinie gaan. De problemen van McLaren zonder problemen – en de laatste die de Gerüchteküche in de Formulier 1 schon nach dem ersten Rennen gewaltig brodeln.

Formule 1: Erste Gerüchte um Norris-Wechsel

Nach Platz fünf in der Vorsaison wollte McLaren in die jaren die eigentlich angreifen en den Rückstand auf die Top drie verkürzen. Maar als iemand Rennen is, is het deutlich om te erkennen, dat het plan van de papaya-organen Renner niet kan worden uitgevoerd. Rookie Piastri komt met technische problemen uit en Norris wurde nachs (!) Stopps Letzter.

+++ Formule 1: Freundin von F1-Star enthüllt spicy Vertragsdetails – „Wird höchstwahrscheinlich der letzte sein“ +++

Den Rennstall kon in een ungemütliche positie komen, denn mit Norris zat een van de begabtesten Fahrer in ihrem Auto. Der Brite schon von fellen Experts als Nachfolger von Lewis Hamilton bracht auserkoren en häufig met Wechseln naar de absolute Top-Teams in Connectung.

Norris-Vertrag een grotere Fehler?

Dass Norris seinen Vertrag im vergangenen Jahr tot 2025 verlängerte, sorgtevielerorts für staunende Gesichter. Der een of andere ex-Fahrer heeft een kans gehad, het is mogelijk dat een Fehler dit weet – en de grote problemen van McLaren kunnen niet worden opgemerkt. Norris, demviele zutrauen, imrichtigen Auto den WM-Titel naar holen, steckt mit McLaren eerder in einer Sackgasse. De actieve Rückstand aufzuholen, dürfte mindestens ein bis twee Jahre dauern.

Meer nieuws:

Deshalb start nun schon die oren Spekulationen. Laut Karun Chandhok, F1-expert van Sky Sports, met Norris ins Grübeln kommen en über einen möglichen Wechsel zu Red Bull of Ferrari nachdenken. Er speculeerden over de meest veelbelovende Ausstiegslauseln en glaubt nicht, dass Norris seinen Vertrag bei McLaren erfüllt.