Honda's overeenkomst met regerend kampioen Red Bull loopt af in 2025; de Japanse fabrikant heeft zich aangemeld om in de sport te blijven na grote wijzigingen in de regelgeving in 2026





Honda-motoren hebben Red Bull naar twee opeenvolgende coureurstitels gebracht

Verschillende teams hebben Honda benaderd over een samenwerking wanneer het nieuwe motorentijdperk van de Formule 1 in 2026 begint, maar er is geen beslissing genomen over toekomstige betrokkenheid, zegt de Japanse fabrikant.

Honda heeft een overeenkomst om in Japan motoren te bouwen voor regerend coureurs- en constructeurskampioen Red Bull en zusterteam AlphaTauri, maar dat loopt af in 2025.

Red Bull heeft een eigen aandrijflijnbedrijf opgericht in Milton Keynes en kondigde deze maand een nieuwe samenwerking aan met Ford vanaf 2026.

Honda, dat zich officieel terugtrok uit de F1 nadat het Red Bull’s tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen in 2021 naar zijn eerste titel had gedreven, heeft zich geregistreerd als een van de zes leveranciers van motoren voor de periode 2026-30.

“Nadat we de registratie hadden gedaan, zijn we benaderd door meerdere Formule 1-teams”, vertelde Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe maandag aan verslaggevers in een virtuele briefing vanuit het hoofdkantoor van het team in Sakura.

“Voorlopig willen we goed in de gaten houden waar de Formule 1 naartoe gaat en gewoon kijken hoe het gaat”, voegde hij eraan toe.

“Voorlopig hebben we geen concrete beslissingen over het al dan niet terugkeren naar de Formule 1.

“Maar… we denken dat deel uitmaken van de Formule 1 ons zal helpen met technologische ontwikkeling. Dus dat is waar we zijn.”

Watanabe zei dat de toekomstige richting van F1 in lijn was met Honda’s eigen doelstelling van koolstofneutraliteit en meer elektrificatie.

“Daarom hebben we besloten ons te registreren als fabrikant van een krachtbron”, legt hij uit. “We zijn benieuwd waar de Formule 1 naartoe gaat en hoe dat eruit gaat zien met meer elektrificatie.”

De volgende generatie motoren van de F1 zullen de hoogtoerige 1.6 liter V6’s behouden, maar met aanzienlijk meer elektrisch vermogen en 100 procent duurzame brandstoffen. De sport heeft ook als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Aan de krachtbron in de Red Bull van dit jaar wordt de naam van de Japanse autofabrikant toegevoegd, zodat deze verandert van RBPT in Honda RBPT.

Tetsushi Kakuda, Honda’s F1-projectleider en uitvoerend hoofdingenieur, vertelde verslaggevers dat het bedrijf had gewerkt aan het oplossen van betrouwbaarheidsproblemen voor 2023.

Verstappen won vorig seizoen 15 van de 22 races en Red Bull 17 in totaal, maar de Nederlandse coureur viel uit in twee van de eerste drie ronden.

“Vorig jaar denk ik dat alle fabrikanten van power units prioriteit hebben gegeven aan prestaties in hun ontwikkeling, en wij ook,” zei Kakuda. “We hebben er alles aan gedaan om het prestatieverlies als gevolg van de E10-brandstof die door de reglementswijziging is ingevoerd, te herstellen.

“Maar als gevolg hiervan nam de interne belasting van de motor aanzienlijk toe in vergelijking met het voorgaande jaar en kwam de betrouwbaarheid ernstig in het gedrang. Als gevolg hiervan kwamen er tijdens het seizoen 2022 verschillende problemen naar boven.”

Hij zei dat Honda de controle en het energiebeheer verder had geoptimaliseerd en samenwerkte met leveranciers om de precisie van de onderdelen en de assemblage van de aandrijfeenheid te verbeteren.