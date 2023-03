Am Sonntag (18 Uhr) steht das zweite Rennen der neuen Saison in der Formel 1 an. Nach dem Auftakt in Bahrain krijgt es for Verstappen und Co. beim Grossen Preis von Saudi-Arabien in Jeddah weiter. Nach der Red Bull-Dominanz im ersten Rennen wollen Ferrari, Mercedes en Co. die Leistungslücke zu Verstappen en Perez schließen.

Maar voor Lewis Hamilton gestaltet sich die nieuwe Formulier 1-Saison bisher äußerst schwierig. Het is een kwestie van Hamilton na een schwierigen letzten Jahr dieses Jahr zunächst weit hinter der Spitze hinterher. En zo veel anderen hebben een binnenhelft van de teams van Mercedes die kleine of grote diskussies rund um das auto. Kurz vor hen zweiten Rennen des Jahres muss der Brite non einen weiteren kruiden Schlag hinnehmen.

Formule 1: Hamilton verliest wichtigste Bezugsperson

Auch in schwierigerem Zeiten stand sie immer wie one Wand hinter and zu ihm: Angela Cullen war nicht nur Hamiltons Physiotherapeutin, sondern auch seine wichtigste Vertraute and aine Art best Freundin in hun harten Formel-1-Business. Als je oorlog voert tegen Jahre en Hamiltons Seite, sorgte immer wieder dafür, dass der Brite and sein Leistungsmaximum gehen konnte and gewann with ihm zahlreiche WM-Titel. Nun verlässt die Neuseeländerin Mercedes en widmet sich offenbar einer neuen Herausforderung außerhalb der Formel 1.

Wie genau es für die 48-Jährig genau weiter geht, is demnach noch nicht bekannt. Maar het is een groot feest: voor de siebenmaligen Weltmeister is een enorme ruggengraat. Im Laufe der Zusammenarbeit der both entwickelte sich zwischen Cullen und Hamilton eine fe Freundschaft. Auch abseits ithrer eigen tätigkeiten für Hamilton en Mercedes war sie stets een seiner Seite, ging mit ihm durch dick en dunn. Der Brite en de Neuseeländerin sollen sich sogar freundschaftlich ein Bett geteilt haben. Dat zegt, wie was de Verbundenheit van de twee zueinander.

Als deze sportieve schwierigen fase niet in de buurt komt van de wichtigste Vertraute für Hamilton-wegwijzer, dürfte für den 38-jarigen een herber Schlag sein. Der Abgang von Cullen macht seine Situation definitief nicht einfacher. “Bedankt dat ik een sterkere atleet en een betere man ben”, erklärte der Formel-1-Pilot. Auch Cullen meldt zich zelf aan bij het gebruik van Wort. „Er is een oorlog geweest tussen een en ander, en deiner Seite zu stehen, ich bin so stolz auf dich and all, was du erreicht hast. Es gibt nichts, was du nicht schaffst“, schreef ze op Instagram.

Mercedes nur noch drette Kraft?

Mercedes en Hamilton domineerden de Formel 1 in der jonge Vergangenheit nach Belieben. Zumindest bis 2021. Sieben Fahrer- en acht Konstrukteurs-Weltmeistertitel hintereinander standen auf dem Zettel. Noch vor twee Jahren war nicht daran zu denken, dass Mercedes irgendwann noch hinterher statt vorne wegfahren würde. Maar als ze zwei Jahren hat sich das Blatt nahezu komplett gewend. Red Bull en Max Verstappen schinnen auch nach zwei WM-Titel in Serie das Maß aller Dinge zu sein. In de laatste race van het nieuwe seizoen van Verstappen en Perez in de eigen Liga, geen enkel ander team heeft contact opgenomen met de Red Bull-Piloten en zijn nieuwe auto-missies.

En auch Ferrari ist seit dem letzten Jahr wieder erstarkt. Nach eigen katastrophhalen Jahren lijkt der Italiaanse tradities te spelen met hun Spitze zu gehören. Auch wenn man Red Bull selten dus richtig gefährlich zijn connte, het lijkt erop dat Scuderia Ferrari Mercedes als teamnummer zwei in der Formulier 1 abgelöst zu haben. Das Auto präsentiert sich auch im ersten Rennen der neuen Saison schlicht besser – wanneer de techniek denn hält. Voor Hamilton und Co. nach Jahren der Dominanz sicherlich keine einfache Situation, zuwisen, dass andere den Silberpfeilen weit voraus sind.

Meer nieuws:

Ob sich das Auto von Hamilton en Russell im Vergleich zum Grand Prix in Bahrein etwas constant connte, bleibt abzuwarten. Na de eerste training die in Jeddah wordt gehouden, is het niet mogelijk om in het buitenland te trainen. Zowel Fahrer connten mit ihren Zeiten nicht annähernd als die Spitzenzeiten liepen fahren. Ik heb een vrije training voor Russell op Platz fünf, Hamilton vliegt nu op Platz 11. Ob die beide Mercedes-Piloten das bis zum Rennen (zondag, 18:00 Uhr) en later kon, bleibt abzuwarten. Ben Samstag im Qualifying (18:00 Uhr) wird man zumindest schon einmal herkenning können, ob es in dierichtige Richtung geht.