Seit Wochen en Monaten stopten sich die Gerüchte in der Formel 1 schon hartnäckig: Charles Leclerc soll Spekulationen zofolge der Nachfolger von Lewis Hamilton bij Mercedes. Sogar Gespräche sollen angeblich schon stattgefunden haben.

Charles Leclerc als Nachfolger von Lewis Hamilton? Der Ferrari-Pilot heeft jetzt Klartext über seine Zukunft in der Formel 1 gesproken.

Formule 1: Leclerc als Hamilton-Nachfolger in het gesprek

Lewis Hamilton is inzwischen 38 Jahre alt, sein Vertrag bei Mercedes läuft am Saisonende aus. Evenmin zou de siebenfache Weltmeister keine Andeutung, das schon nach diesem Jahr Schluss sein könnte. Trotzdem: Ewigkeiten wird Hamilton nicht mehr fahren and deshalb wird schon jetzt über einen möglichen Nachfolger spekuliert.

Een Top-Fahrer hoed Mercedes met George Russell bereits im Vorjahr verpflichtet. Auf Anhieb had de 25-jarige mit Hamilton mit. Maar waar kwam, wanneer Hamilton seine Karriere was? Onder experts werd Charles Leclerc behandeld als een heißer Kandidat.

Der Vertrag des Monegassen bij de Scuderia Ferrari die tot 2024 is gelanceerd. 2022-oorlog sterft Chance da, maar met etlichen Strategiefehlernmighte ihm das Team all Chancen zunichte.

“Ich weiss, ihr habt Angst”

Maar ist een Wechsel zu Mercedes wirklich ein Thema? “Ich weiß, ihr habt Angst, dass ich zu Mercedes gehen könnte, wenn Hamilton nicht mehr da is”, zegt hij over de “Quotidiano Nazionale”. “Aber ganz ehrlich: Es gibt keinerlei Verhandlungen. Ich bin glücklich bei Ferrari“, Stellte der 25-Jährige klar.

Allerdings verguld in der Formel 1: Liebesbekenntnisse sind nicht fell wert. Sollte Mercedes liet zich niet onbetuigd, terwijl Leclerc de leiding nam, waar Angebot in staat was.