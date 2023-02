In elke Woche is het zo veel. Als die fünf Startampeln aufleuchten en das Rennen onder de Lärmen van 20 Formel-1-Motoren freigeben, is de nieuwe Saison eröffnet. Een van de vallende fragmenten, die fans zich afvragen: wie zal Mercedes uitvoeren?

Die Silberpfeile kommen wohl aus ihrer schwierigsten Saison. Nur ein Rennsieg gelang in der Formel 1. Als vorheriger Dauersieger bi den Konstrukturen landete man nur auf dem dritten Platz. En jetzt?

Formule 1: Größtes Probleem beseitigt

Het enige wat u kunt doen, is uw berichtgeving voor iedereen, die stopt met Mercedes. Het grootste probleem van het probleem is dat de mens wordt belaagd. Sorgte das “Bouncing” op Lewis hamilton 2022 teilweise für felle Rückenschmerzen, ist davon offenbar nichts mehr übrig.

Ein wichtiger Schritt, um in diesem Jahr Ferrari en Red Bull angriifen zu konnen. Maar ob das gelingt, steht derzeit noch in den sternen. Kannte die Formel 1 Mercedes en Hamilton zijn eigen angriffslustig, gibt sich der Superstar nach den Tests in Bahrein trotzdem ratlos.

Durchwachsene-tests

“Es ist ein bisschen schwer, es sisterammenzufassen”, erklärte der siebenmalige Weltmeister der Formel 1 auf die Testtage angesprochen. Toen ze aan de beurt waren, was er die Generalsonde. Als het stuiteren fehlte, streikte beispielsweise am zweiten Tag die Hydraulik en sorgte für one Ausfall der Silberpfeile.

Auch wurde deutlich, dass man vom Speed ​​​​her noch nicht beide Hauptkonkurrenten zu sein shinet. “Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen”, lautet daher Hamiltons Urteil. “Het kan niet eens een paar ferliegende Dinge zijn, durch die wir uns arbeiten müssen.”

Formule 1: Wer wont den Auftakt?

Viele Fragen bezüglich der Erfolgschans Mercedes’ sinds noch noch beledigend. Am letzten Testtag cavity Hamilton immerhin noch de zweitschnellste Zeit. Maar als het een Erfolg is om Run of in de eerste Saisonhälfte reicht uit te voeren? Dat bleek abzuwarten.

Die großen Favoriten bleiben Red Bull en Ferrari. Een van de beste Fernando Alonso’s beste eindrücke, met Mercedes plötzlich of een andere Konkurrenten in der Formel 1.