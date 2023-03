SO hat sich Mercedes den Start in die nieuwe Formel-1-Saison Niet aangeraden. Beim Großen Preis von Bahrein met Lewis Hamilton en George Russell van Konkurrenz hinterher en das, obwohl die Hoffnungen auf een van de volgende großwere.

Weitere bad Saison kon auch Folgen für die Zukunft von Superstar Hamilton haben. Schon seit mehreren Monaten wird in der Formel 1 over de Zukunft des 38-Jährigen speculiert. Nun brengt een Insider eine kuriose Variante ins Spiel.

Formule 1: Hamilton-Wechsel?

Ze kunnen direct na de Ende der Formel-1-Saison 2022 angedeutet en konnte jetzt wohl zu een serieuze zaak zijn Szenario für Mercedes zijn: ein Abgang von Lewis hamilton. De Rennstall verpaste den Zeitpunkt, den Vertrag mit dem Rekordweltmeister zu verlängern. Dat zorg voor discussies die we hebben voor de start van het seizoen.

Nach mehr als nur enttäuschenden Saisonauftakt in Bahrein gibt es in der Gerüchteküche snelle täglich nieuwe Melde über Hamilton. Viele glauben bereits, dass der Brite im kommenden Jahr die Flucht ergreifen könnte, wenn er in dieser Saison erneut nur hinterherfährt.

Ik ben “Sky Sports F1”-podcast en een Insider non over de Zukunft van de Britse Superstars sprak en een keer tegen Wechsel in den Raum. “Zu Aston Martin is niet waar, wie kan een man zijn Wechsel zu Ferrari ausschließen, wenn es bei Mercedes so wie jetzt bleibt?”, aldus Moderator Simon Lazenby. Der Journalist glaubt, dass ein Wechsel zum italienischen Traditionsrennstall irgendwann eine erghafte Option sein könnte.

Is Hamilton weggevaagd?

Der Formel-1-Experte begründete einen möglichen Wechsel damit, dass Hamilton verzweifelt sei en sich nach seinem achttien Weltmeister-Titel sehne. Zudem habe „er noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Er was een definitieve beslissing, die sich das Auto entwickelt in diesem Jahr.

En wie is Die Lage bij Ferrari? Die Verträge der beide piloten Charles Leclerc en Carlos Sainz laufen noch tot Ende 2024. De Italiener met een van beide Fahrer nicht mehr plan, wäre dann tatsächlich ein Platz für Hamilton frei and onem Hammer-Wechsel in der Motorsport-Königsklasse würde nichts mehr im Goed gedaan.

Maar ob es so weit kommen wird, ist von der gerade begonnen met Saison abhängig. Vind Mercedes, maar ook niet in de Spur, Hamilton zou Vertrag dort verlängern en the Fokus kunnen maken van de achttien WM-titels met de Silberpfeilen legen.