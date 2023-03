Lewis Hamiltons Vertrag bij Formel-1-Team Mercedes läuft am Jahresende aus. Foto

Hamilton over Mercedes: “Keine Verzögerung bei Vertrag”

Lewis Hamiltons Vertrag bij Formel-1-Team Mercedes läuft am Jahresende aus. Wanneer wordt de Rekordweltmeister verlengd? Hamilton stopt met Gerüchten nicht auf.

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis hamilton (38) hat Gerüchte über einen möglichen Abschied von Mercedes zurückgewiesen.

Ik heb een großartige Beziehung zu Toto (Wolff, Team Chief) en Mercedes, en we zullen ons tegenspreken. Ik kijk vaak uit naar de gemeinsame Zukunft”, die uit Engeland komt van Saisonauftakt am Sonntag (16:00 MEZ/Sky) in Bahrein. .

Zuletzt hatten die ehemaligen engels Formulier 1– Weltmeister Damon Hill en Jenson Button spraken zich uit, dass Hamilton bij Mercedes bleibe, als het team dat in de auto stapte, het niet wist om de titel te winnen.

Hamilton: “Ich bin ein Kampfer”

“Auch wenn wir gangenes Jahr ein schwieriges Jahr hatten, bin ich immer noch hier, und egal, ob wir dieses Jahr ein schwieriges Jahr haben zijn oder nicht, ich worde immer noch hier sein. Ich bin ein Kämpfer, und wir kämpfen as Team” , gaf Hamilton toe, in 2013 als Nachfolger von Michael Schumacher van Werksteam Mercedes tijdens de oorlog.

Het is “keine Zorg bij geen vertraging. Ich bin immer sehr, sehr entspannt gewesen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es jetzt sofort erleden muss. Ich befinde mich in einer sehr glücklichen Lage. Het is mogelijk, wanneer u het wilt”, concreet van de bekende Weltmeister.

Een ein Karriereende denkt Hamilton nichtje. “Ich liebe die Herausforderung, Lösungen zu finden. Ich glaube immer noch, dass ich in der Lage bin, das Auto een Orte zu führen, en die andere man die niet kon können”, sprak van nach Fernando Alonso (41) zweitälteste Fahrer im Feld.

dpa