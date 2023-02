Met sieben WM-Titel zählt Lewis Hamilton van de grootste Fahrern, sterft die Formel 1 je hoed. Zuletzt heeft Brite aber gleich zwei Mal das Nachsehen – Red Bull is Mercedes im Vorjahr weit enteilt.

Jenson Button waarschuwde voor één van de meest voorkomende reacties van Lewis hamilton. Der frühere Formel-1-Pilot heeft een zeer gevaarlijke situatie waarin de Landsmann zich voordoet en sich schließlich zum Karriereende entschieden.

Formule 1: Button waarschuwt Mercedes voor Hamilton-Rücktritt

Seit der großen Regeländerung 2022 hängt Mercedes in der Formel 1 etwas zurück. Red Bull en Ferrari werden goed geadviseerd over Saisonbeginn enteilt. Knop voor, als Hamiltons Rücktritts Gedanken wachsen, als er een sterke Siegerauto mehr hoed is.

“Dat is, was allemaal irgendwann in unserer Karriere durchmachen, en es ist der Grund, warumviele Leute zurücktreten – sie sitzen nicht mehr in onem Siegerauto”, erklärte Button gegenüber “Sky Sports F1” en gab zu: “Deshalb bin ich corridors .”

Man kan met de druk van de hand, wanneer man een automatische functie heeft. „Als de herfst niet is, denkt de mens: ‘Weißt du was, ich habe genug, ich will aussteigen’“, Mahnt Button an. Bekommt Mercedes es ook 2023 nicht hin, wiederregelmäßig um Siege mitsufahren, kon een probleem zijn.

Mercedes zurück im Titelkampf?

Allerdingen die ervoor zorgen dat Mercedes schon in Laufe der vergangenen Saison zurück en feierte kurz vor Jahresende sogar noch einen Sieg. In der Entwicklung Machen die Silberpfeilen een grote Schritt nach vorne.

Wie geen Mercedes is die in zwitserse stijl dran is en der Konkurrenz, die van Donnerstag (23. – 25. februari) beide den wintertest in Bahrein. “Lewis zal dieses Jahr mit Vollgas beginnen. Ich freue mich darauf, das zu sehen. Das wird een Menge Druck auf George Russell ausüben“, meint Button.