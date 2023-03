Mercedes startte denkbeeldig slecht in dat nieuwe Formel-1-Saison. Bij de Auftrennen in Bahrein ging het team en teamchef Toto Wolff niet over de Platz en de Platz die hinaus waren – Die Enttäuschung door Hamilton en Co. oorlog tegen hen Run enorm.

Sowohl der Teamchef als beide Fahrer erklärten nach dem Rennen, als enigen in Auto tun müsse, damit Mercedes wieder ganz vorne angreifen cann. Jetzt wird genoemd, dass das Formulier 1-Team die Rückkehr einer wichtigen Personalie, sterft in der Vergangenheit einer der Erfolgsgaranten bei Mercedes-oorlog, geglückt ist.

Formule 1: James Allison zurück bei den Silberpfeilen

Die rapporteerde Motorsport Italia am Mittwoch, afhankelijk van het Team um Toto Wolff die Rückholaktion von James Allison. Der Brite verließ de Rennstall 2021 en wechselte zum Segelteam INEOS Team UK. Zuvor führte der Brite das Team als ehemaliger Technischer Direktor zu vier Konstrukteurs-Weltmeisterschaften. Seit 2017 arbeitete der 55-Jährige at Mercedes, zuvor warer mit Ferrari as auch bei Renault während ihrer Meisterschaftsjahre außerst erfolgreich.

Non is der Motorsportengineer zurück bij Mercedes. Nach enttäuschenden ersten Wochen mit them Negativ-Highlight in Bahrein soll der Brite das Team um Hamilton en Russell weiter nach vorne en näher an die Spitze brengen. Sowohl Red Bull zoals Ferrari leek een moment van leven lang te blijven. Sogar Mercedes-Motorenpartner Aston Martin voerde deutlich besser als die Silberpfeile uit.

Der Druck auf Mercedes is groot. Mercedes-baas Wolff erklärte nach dem Rennen in Bahrein: “Ich schaue, was wir nächste Woche finden können”, zei Wolff mit Blick auf den Großen Preis von Saudi-Arabien, der in andersthalb Wochen stattfindet. “Wir haben über den Winter unser Bests gegeben and jetzt müssen wir uns all neu formieren, uns mit den Ingenieuren sisterammensetzen, und uns fragen, welche Entwicklungsrichtung wir einschlagen wollen, um Rennen winnen zu können“, dus Wolff. Diese Schritte met het team ook in Zukunft auch wieder mit James Allison gehen als Engineer. Vielleicht koopt es, die große Lücke zu Red Bull, Ferrari (en Aston Martin) zu schließen.

Russell met Duitse Worten

Dat sterft ook beide Mercedes-Piloten mit derzeitigen Situation even nicht zufrieden sind, ist kein großes Geheimnis. Sowohl Lewis Hamilton evenals George Russell ging met grote Erwartungen in die nieuwe seizoen. Nach einem bescheidenen letzten Jahr wollten die beide kunnen veranderen voordat ze angreifen. Nach dem ersten Rennen blieb jedoch nur die pure Enttäuschung.

Russell wurde nach dem Großen Preis von Bahrain deutlich: „Wenn wir oneinige Rennen of einen Teil der Saison opfern wollen, um uns die Chance zu geben, ein Auto zu komommen, das kämpfen kann, sei es in der zweiten Saisonhälfte of sogar mit Blick auf als er een jaar is, dann müssen wir dasvielleicht tun, denn wir sindeindeutig weit zurück.”

Nach viel Jahren des Erfolges achter sich Mercedes in een vreemde situatie. Damit die glorreichen Zeiten bij Hamilton und Co. zurückkehren, versuchen die Verantwortlichen alles. Nun is ook auch James Allison wieder mit an Board.