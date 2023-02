Michael Schumacher darf im Fall der Fälle für McLaren als Ersatzfahrer en den Start gehen – diese Nachricht klang Anfang Februar noch so gut. Jetzt sind seine Einsatzchancen in der Formel 1 aber schon wieder gesunken.

Sollte een Fahrer bij McLaren ausfallen, kan de Rennstall nämlich nicht nur auf seine eigenen Reservefahrer Alex Palou en Mick Schumacher zurückgreifen, sondern darf auch bij Aston Martinzuschlagen. Damit Stehen McLaren in der Formel 1 gleich vier opties voor verf.

Formule 1: Mick Schumacher ontfermt zich over Konkurrenz

Alex Palou, ehemaliger IndyCar-kampioen, is deze Jahr der Test- en Ersatzfahrer bij McLaren. De Spanjaard heeft alles in de IndyCar-Serie en reist nu een “vrij” Wochenend met McLaren in Formel-1-Rennen. Dementsprechend hatte Michael Schumacherder Mercedes-ersatzfahrer, gute Chancen auf een Einsatz bei McLaren gehabt – sollte ein Stammfahrer ausfallen.

Nu Konkurrenz aber wieder deutlich größer is geworden, denn: Aston Martin heeft een deal met McLaren gesloten. Sowohl der amtierende Formel-E-Champion Stoffel Vandoorne als auch Formel-2-Meister Felipe Drugovich stehen dem Rennstall als Ersatzfahrer zur Verfügung. Das gab Aston Martin am Montag (20. februari) bekannt.

Chance auf Einsatzzeit zinkt weer

Sollten in der Zukunft ook die Stammpiloten Lando Norris en Oscar Pisatri für een Rennen ausfallen – sei es wegen Krankheit of einer Verletzung – hoed McLaren vier mögliche opties. De deal tussen McLaren en Aston Martin vergulde alldings nur voor die eerste 15 Rennen. Mick Schumacher heeft een theoretische theorie opgebouwd die Jahr zur Verfügung is.

De kans is groot dat de kans op een aanval voor Mick Schumacher groter wordt. Zowel de Testfahrten in Bahrein als de andere Session fahren. Die beperkte Zeit sollen die Stammpiloten Lewis Hamilton en George Russell nutzen. Echter, als Mick Schumacher niet weet hoe de regel voor de verplichte trainingssessies voor junior-piloten valt. Er is ook een Ausfall eines Fahrers, damit Schumi Jr. in diesem Jahr ins Auto stijgt.