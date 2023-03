Als je los kunt gaan, zullen de motoren veel beter worden! Die Formel 1 begint met dem Grossen Preis von Bahrain en diesem Wochenende in die nieuwe seizoen. Met een grotere spanwijdte zorgen de fans van de eerste rennen der koningsklasse.

Der Kampf um den nächsten WM-Titel in der Formel 1 wird eröffnet. Beim Bahrein-GP krijgt zijn eerste jaren in die jaren wieder um Punkte. Die Teams lassen zom ersten Mal de Hosen runter, die nieuwe Machtverhältnisse waren klärt.

Formule 1 – GP van Bahrein in Live Ticker

Wer sichert sich die eerste Pole des Jahres? Was het de eerste race van het nieuwe seizoen in Bahrein-GP? Wie schlägt sich Nico Hülkenberg, unser einziger Deutscher?

Alle informatie over de Bahrein-GP van Formel 1 bekommst du here bei uns im Live-Ticker!

Dienstregeling Bahrein-GP

1. Freies Training – Freitag, 12.30 uur

2. Freies Training – Freitag, 16 Uhr

3. Gratis training – Samstag, 12.30 uur

Kwalificatie – Samstag, 16.00 uur

Rennen – Sonntag, 16.00 uur

13:47 uur: Das 3. Freie Training is bekend en wat is het enige dat je kunt doen? Fernando Alonso. Hier is de Gesamte-classificatie:

Inhaleer von Twitter anzeigen Een dieser Stelle vond dat een externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er is een groot artikel dat kan worden geopend door op de knop te klikken en de weergave ervan te wijzigen. Ich bin damit oneinverstanden, dass mir dieser extern Inhalt angezeigt wird. Er kunnen personen worden gezogen en de anbieter des inhalts en Drittdienste übermittelt zijn.

12.47 uur: Das 3. Freie Training lacht en siehe door: Lance Stroll sitzt im Auto. Het ziet er grimmig uit, als würde is es trotz Schmerzen fahren würde. De eindstrijd valt na de kwalificatie. Theoretisch zou een man niet bij Aston Martin kunnen zijn.

12.12 uur: “Sinds de eerste 13 Tage seit meinem Unfall vergangen, and zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob ich so schnell wieder in onem F1-Auto sitzen würde”, erklärte Lance Stroll am Freitag nach dem 2. Freien Training.

12:09 uur: Wandel langs verschillende kanten: „Ich habe es (das Handgelenk) nur beschützt. Das hat sich so besser angefühlt. Ich Denke, dass ich fahren kann, das ist kein Problem!”

12:01 uur: Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Lance wandeling. Der Kanadier saß nach seinem Fahrradunfall am Freitag zwar im Auto, hatte aber merkliche Probleme – insbesondere in Kurve eins.

09.02 uur: Im 1. Freien Training am Freitag war Sergio Perez der Schnellste. Im 2. Gratis training uitgelegd Fernando Alonso im Aston Martin die schnellste Zeit auf den Asphalt. Das 3. Freie Training is heute um 12.30 Uhr. Das Kwalificatie stijgt um 16 Uhr.

08.28 uur: Die eerste Testfahrten en Trainingen zonder absolutisme. Er worden lassen gemaakt die de tendensen van ertsen herkennen. Bis jetzt is duidelijk:

Red Bull is nooit het sterkste team in het veld. Der Rennstall hat in der Winterpause seine Hausaufgaben gemacht en das Auto noch einmal weiterentwickelt. Max Verstappen blijft de Topfavoriet

Die Überraschung bislang is Aston Martin. Das Ex-Team von Sebastian Vettel lijkt een grotere Schritt nach vorne gemacht zu haben. Ihnen wir sogar ein Podestplatz zugetraut.

Mercedes heeft geen problemen met het begin van de jaren. Das nieuwe automatische funktioniert noch nicht zo, wie man es sich vorgestellt hatte. Der Titelkampf dürfte zunächst kein Themasignaal.

Zaterdag, 08.10 uur: Het is zo wit! Eindeloos is wieder los! Die Formel 1 is zurück. Werd begleiten für dich das eerste Rennwochenende in Bahrein.