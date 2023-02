Ik heb in de achtergrond gelaufen in de vorm van 1 man Spoelräche. Insbesondere die Ausrichtung voor 2026 zijn beide teams een heißes thema. Het is waarschijnlijk een nieuw motorregime en een nieuw hersteller.

Jetzt soll es spicy Spoelräche über einen möglichen Wechsel gegeben haben. Ein Traditionsrennstall in der Formulier 1 soll darüber nachdenk, seinen langjährigen Lieferanten zu verlassen en zur Konkurrenz zu wechseln.

Formule 1: McLaren kaal in Red-Bull-kunde?

Wie de Nachrichtenagentur „PA“ wil hebben, kan ervoor kiezen om een ​​overeenkomst te sluiten met McLaren-baas Zak Brown en Red Bull. Demnach habe Brown die motorbedrijf “Red Bull Powertrains” onderzoekt naar de vraag van de Monats en een deal om te onderhandelen.

„Red Bull Powertrains“ produceert volgens de jaartelling een motor die in 2026 een nieuwe motorreglementering van autokonzern Ford heeft gekregen. Voor die anderen Teams könnte das duchaus een interessante optie sein – offenbar auch für Mclaren.

+++ Formule 1: bittere nacht voor Mick Schumacher! Dat is eigenlijk nicht schmecken +++

Dass Red Bull en McLaren aber auf einen grünen Zweig kommen, darf gerade nach den heftig Budget-Cap Streitigkeiten en dem öffentlichen Brief van Brown en de FIA ​​aber angezweifelt. Ungewöhnlich is der Vorgang allerdings nicht. Die teams werden im Laufe der nächsten Monate en Jahre en Optionen abklopfen. Dus het is een ander soort Gerüchte über mögliche Gespräche zwischen Honda en McLaren.

Meer nieuws:

“Wir haben etwas Zeit, um zu entscheid, was in 2026 en darüber hiaus tun wollen. Dat is bijvoorbeeld, das (McLaren Team Chief) Andrea (Stella) en ik denk lang na. We hebben geen eilig en sind mit Mercedes zo gefrituurd“, erklärte Brown bij der Vorstellung des Autos. McLaren vecht tegen 2021 met Mercedes-Motor. Die Partnership duurt niet tot 2025.