Die Formel 1 blickt einem Paukenschlag entgegen. Gehen in Zukunft tatsächlich mehr als nur zehn Teams en den Start? De FIA ​​​​heeft meer Absichten dahingehend bereits untermauert. Zudem gibt es auch schon Interessenten dafür.

Einer der größten ist Michaël Andretti. Nachdem een ​​team-team van Sauber-scheiterte, zal hun eigen team meenemen in de Formel 1. En dat zorgt voor de beste teams voor een hele reeks.

Formule 1: Steiner wint zenuwachtig ab

Viele Teams lehnen den Einstieg eines weiteren Teams derzeit ab. De Grunde? Voor alle geld. Schließlich müssten die Einnahmen plötzlich door elf en nicht door ze te krijgen. Um die viel Geld es dabei geht, wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass Hetero Inhaber Liberty Media ik verhandelde jaren een milliard van US-dollar en die Teams ausschüttete.

Deshalb stelt zich auch Steiner vraag. “Die zehn Teams, die wir jetzt haben, sind all finanziell stabil und gut aufgestellt”, meldt bij “Sky”. „Es herrschen gute Bedingungen, Nobody hat Probleme“, zegt over de Formel-1-situatie.

“Wenn jetzt ein elftes Team kommt und die Wirtschaft einbricht of sonst irgendwas, wird whoder ums Überleben gekämpft”, aldus. Eine Sorge, die val seiner Kollegen teilen – obwohl nicht all einem Andretti-Einstieg abgenigt sind.

Formule 1: Horner sieht auch Vorteile

Dus zum Beispiel Christian Horner. Hoe dan ook, het is een van de nieuwe teams die de Wirtschaftlichkeit anderser Teams nicht durcheinander wirbeln darf. De actuelle Antrittszahlung van 200 Millionen Euro, die auf all Teams as Ausgleich wird wird, hält er für zo weinig.

Weitere Nachrichten für dich:

Dennoch zag Horner auch Vorteile. “Ich würde die Marke Andretti gerne in der Formel 1 sehen”, meint er bei “Auto, Motor und Sport”. “Umständen brengen alleen maar de beste franchises mee”, zegt de Red Bull Boss. Wat het ook moge zijn, u kunt altijd alles doen. Dennoch zegt dat: als een team een ​​begin maakt, zal het allemaal gebeuren, het kan niet anders.