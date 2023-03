Die deutsche Präsenz in der Formel 1 is drastisch gezonken. Terwijl de Duitse 2010 piloten en geheime Grand Prix-races in 2010 nog niet gewonnen hebben, is de motorsport in Deutschland ondergedompeld in Duitsland. In diesem Jahr fährt mit Nico Hülkenberg Leeglich een einziger Fahrer onder de zwart-rot-gouden Flagge.

Kurz vor dem ersten Saisonrennen in Bahrein äußert sich nun der ehemalige Formulier 1-Piloot en tv-expert Timo Glock zu derzeitigen Situation des Motorsportes in Deutschland. Het is mogelijk dat er heftige pogingen worden ondernomen om de Zukunft uit te schakelen.

Formule 1: Grosses Nachwuchs-probleem in Duitsland?

Dat Lage sich in de letzten Jahren zo grimmig ins Negatieve entwickelt hoed, hoed voor Timo Glock voor alle twee Gründe: Die vallen Debatten en Diskussionen en Verbrennungsmotoren in Deutschland en de supersnelle Nachwuchsförderung jonge talenten in het land. Voor Glock als het duidelijk is, kan het zo zijn dat het zo wirklich is met de Motorsport schmücken wolle. “Sponsors en partners kunnen niet winnen. De meeste mensen hebben angst gehad, verhaftet zu zijn, wanneer man irgendwo auf einer Rennstrecke durch die Gegend fährt“, erklärte der 40-Jährige, der seit 2021 as TV-Experte für Sky Deutschland-functies, op „web.de“.

Glock sei sich sicher, dass sich die Proteste gegen den Motorsport bezüglich der Verbrennungsmotoren noch ausweiten waren. “Ik ben gespannen als de eerste Climaakivist vasthoudt aan een Rennstrecke. Dat zal vermutlich auch noch passeren“, aldus Glock. Noch größer ist seine Sorge bezüglich neuer Rennsport-Talente aus Deutschland. Auf die Frage, ob aus seiner Sicht irgendwas Hoffnung für den Rennsport in Deutschland machen würde, sagte Glock deutlich: „Was den Nachwuchs betrifft: nein. Momentan sehe ich da hoe dan ook keine Hoffnung.

Harte Worte van Ex-Toyota- en Virgin-Piloten. “Als er nachwuchs zijn die een keer kunnen worden gebruikt, worden de jaren vergehen. En momentan is de enige basis die er is. Er is een groot wirkliche platform voor jong Duits talent, sich zu beweisen and größere Aufgaben zu empfehlen. Für ihn sei die DTM-Ubernahme von ADAC een grote Möglichkeit. Maar: “Auch dort is es schwierig. Als Rennfahrer, man heutzutage nicht mehr die Möglichkeit, mit dem Sport Geld zu verdienen. Man muss Geld mitbringen, damit man fahren darf“, dus Glock.

2010 noch sieben deutsche Formel-1 piloten

Dass Deutschland in der Formel 1 ordentlich an Boden lost hat, zei een Zahl besonders deutlich: Vor 13 Jahren fuhren in der Formulier 1 noch sieben Fahrer onder deutscher Flagge. In der kommenden Saison is es gerade einmal ein Fahrer. Nico Hülkenberg presenteert zich als einziger Fahrer Deutschland in der Königsklasse des Motorsports. Eine erschreckende Bilanz aus deutscher Sicht. Voor Glock is dit het geval, die Chancen Hülkenbergs in der neuen Saison einzuschätzen: „Er hinterließ in den Testfahrten einen guten Eindruck. Aber die Frage is alles, wie schnell das Auto ist. Dat duurt sich schwer voraussehen.”

Dass in Zukunft wieder mehr deutsche Fahrer in der Formel 1 zo vinden sind, Glock indessen grimmig. Voor Mick Schumacher die einzige deutsche Hoffnung in de kommenden Jahren. Der Sohn von Formel-1-Legend Michael Schumacher liet Jahr voor het Haas-Team weten, de Cockpit nach der Saison allerds een Landsmann Hülkenberg en is jetzt Ersatzfahrer bij Mercedes.

