Een nieuw seizoen en er is veel veranderd, maar er blijft ook veel hetzelfde in de Formule 1.

Geen enkele sport doet zo aan persoonlijkheid, politiek en drama als F1, wat het wereldwijde succes verklaart van de Netflix-docuserie Drive to Survive, waarvan het vijfde seizoen vorige week in première ging.

Vers op onze schermen is de F1-soap van vorig jaar, van de woede rond de overschrijding van het budgetplafond van Red Bull in 2021 tot de verrassende overstap van Fernando Alonso naar Aston Martin.

De races van dit jaar beloven meer incidenten op hoge snelheid, zowel op als naast de baan. Zelfs vóór de seizoensopeningsrace in Bahrein op 5 maart was er genoeg te verteren, wat suggereert dat seizoen zes van “Drive to Survive” net zo boeiend zal zijn als voorgaande edities.

De laatste in een reeks controverses over de 13 maanden van Mohammed Ben Sulayem’s presidentschap van het bestuursorgaan van de sport, de FIA, betrof een nieuwe regel die in december werd ingevoerd.

Vorige maand spraken een aantal coureurs, waaronder Lewis Hamilton en Max Verstappen, openlijk over hun zorgen over de regel die coureurs verbiedt om “politieke, religieuze en persoonlijke uitspraken” te doen.

De FIA ​​leek een paar weken later echter terug te komen en gaf een “richtlijn” uit waarin stond dat de regel alleen van toepassing was tijdens pre- en post-race-evenementen – en op het circuit.

Eerder deze week kwam de Formule 1 opnieuw in de schijnwerpers nadat een mensenrechtengroep zorgen had geuit over wat volgens hen de voortdurende rol van de sport is bij het “sporten wassen” door races te houden in Bahrein en Saoedi-Arabië.

In een verklaring aan CNN op maandag zei de FIA ​​dat het “zich niet kan mengen in de interne aangelegenheden van een soevereine staat”, terwijl een F1-woordvoerder tegen CNN zei dat de sport zijn verantwoordelijkheden “zeer serieus” nam.

Het eerste raceweekend begint op 3 maart in Bahrein, met de Grand Prix zelf op zondag om 10.00 uur ET. Races zijn live in de VS op ESPN en ESPN Deportes. In het VK kunnen fans kijken op Sky Sports of Channel 4.

Dit seizoen wordt een recordaantal van 23 races verreden, waarbij Las Vegas de eerste F1-race sinds de jaren 80 organiseert en de derde Amerikaanse stad op de kalender wordt, naast Miami en Austin.

In de loop van het jaar zullen Verstappen en zijn Red Bull-team waarschijnlijk opnieuw de te kloppen spelers zijn.

Hoewel drie dagen testen in het voorseizoen niet alles onthullen wat we moeten weten over concurrentievermogen, zagen beide Red Bull-auto’s er vorige week sterk uit op het circuit van Sakhir in Bahrein, met Red Bull’s Sergio Pérez die de snelste ronde van de week neerzette.

“De auto werkt heel goed”, vertelde Verstappen, de sterke favoriet om een ​​derde wereldtitel te winnen, aan verslaggevers in Bahrein. “Ik heb gewoon veel dingen meegemaakt die we wilden proberen. Over het algemeen gewoon genieten van autorijden.”

Interessant genoeg bagatelliseerde Red Bull begin vorig jaar de vooruitzichten van het team, maar dit jaar is Verstappen optimistischer.

Gevraagd door verslaggevers naar zijn doel, antwoordde Verstappen: “Ons doel is alleen om te winnen – en het kampioenschap te winnen.”

Max Verstappen spreekt met CNN voorafgaand aan het F1-seizoen 2023

Ferrari’s Charles Leclerc was vorig jaar de naaste rivaal van Verstappen, maar zijn woorden hadden minder branie op de persconferentie van zaterdag, waarbij de Ferrari-coureur zei dat het team “wat werk te doen” had, voordat hij eraan toevoegde dat Red Bull “deze drie dagen erg sterk lijkt te zijn. .”

Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz legden 416 ronden van het circuit af tijdens het testen en de nieuwe teambaas Fred Vasseur, wiens taak het is om het team het eerste kampioenschap te bezorgen sinds de constructeurstitel in 2008, leek tevreden met wat hij had gezien.

Hij vertelde verslaggevers: “Het belangrijkste doel was om zoveel mogelijk kilometers te maken en dat hebben we gedaan, hoewel het ook waar is dat je altijd meer wilt doen en meer tijd wilt hebben. Maar het is voor iedereen hetzelfde.

“Telkens wanneer we erin slaagden alles in elkaar te zetten, leken de prestaties er te zijn, maar we zijn duidelijk nog bezig met het leren kennen van de auto, dus het is te vroeg om iets te zeggen.

“De stemming in het team is perfect en we zijn in een goede vorm om aan dit lange seizoen te beginnen.”

Voor het Mercedes-team van Lewis Hamilton en George Russell was er geen teken van het stuiteren dat hun laatste seizoen verpestte. Mercedes eindigde vorig jaar als derde overall, waarmee een einde kwam aan een reeks van acht opeenvolgende constructeurstitels, aangezien Red Bull 15 van de 22 races won.

“We zijn nog niet helemaal waar we willen zijn, maar het is een goed platform om vanaf te vertrekken”, zei Hamilton, die vorig seizoen geen race won.

De beste van de rest zou Aston Martin kunnen zijn, die de gepensioneerde Sebastian Vettel heeft vervangen door tweevoudig wereldkampioen Alonso.

Zou Alonso tien jaar na zijn laatste raceoverwinning competitief genoeg kunnen zijn om dit seizoen een 33e raceoverwinning te behalen? Hij was de tweede snelste van Verstappen op de eerste testdag, de derde snelste op dag twee en de negende op de laatste dag.

Aston Martin eindigde vorig jaar als zevende overall, maar rivalen lijken te denken dat ze in het voorseizoen een grote stap hebben gezet.

“Het lijkt erop dat hun autoconcept hen vooruit heeft geholpen en ze lijken niet ver weg te zijn. Vooral Fernando ziet er erg competitief uit”, vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner aan de F1-televisie.

Vier van de 10 teams hebben nieuwe directeuren, een indicatie dat het managen van F1-teams steeds meer lijkt op het resultaatgerichte karakter van voetbalmanagement.

Vassuer is Ferrari’s vijfde teambaas in minder dan een decennium. De vervanger van Vasseur bij Sauber is Andreas Seidl, terwijl Andrea Stella nu de teambaas van McLaren is en James Vowles het stokje heeft overgenomen bij Williams.

Een andere wijziging is de herschreven regel die ervoor zorgt dat er minder punten worden gegeven voor verkorte races. De door regen geteisterde Japanse race van vorig jaar werd na twee ronden tijdelijk stopgezet en meer dan twee uur later hervat met 28 van de geplande 53 ronden.

Volle punten werden toegekend, genoeg voor Verstappen om de titel binnen te halen, maar er was aanvankelijk verwarring over de vraag of de Nederlander de titel al dan niet had gewonnen en de FIA ​​had op dat moment nodig om duidelijk te maken dat de regel met verminderde punten alleen van toepassing was op races die waren geschorst en kon niet worden hervat.

Er is ook een aanpassing van het kostenplafond overeengekomen om teams in staat te stellen $ 1,2 miljoen extra uit te geven, bovenop een basis van $ 135 miljoen voor het seizoen, vanwege de extra race op de kalender.

Verbeteringen, aanpassingen en wijzigingen die zijn aangebracht ter voorbereiding op nog een jaar verhalen vertellen in een sport die anders is dan alle andere.