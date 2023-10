Der Formel 1 ist dieses Wochenende das zweite von drei Rennen in den USA. Der Austin GP findet am 22. Oktober in Texas statt. Nach seinem dritten Weltmeistertitel in Folge Max Verstappen seinen 50. Karrieresieg erringen.

Doch im Qualifying zum USA GP erlebte der Formel-1-Weltmeister einen ganz bitteren Moment. Charles Leclerc kann dafür die Pole holen. Wird er am Sonntag auch den Rennsieg holen? Neben dem GP gibt es in Austin auch ein Sprintrennen.

Formel 1 – USA GP im Live-Ticker

Die Formel-1-Weltmeisterschaft ist bereits entschieden – der Vize-Weltmeister steht jedoch noch nicht fest. Sergio Perez und Lewis Hamilton kämpfen um den 2. Platz hinter Verstappen. Beim USA-GP könnte der Brite den Rückstand auf den kriselnden Red-Bull-Piloten verkürzen. Wer wird gewinnen? Überraschenderweise holte sich Charles Leclerc die Pole-Position. Es gibt aber auch ein Sprintrennen. Wir halten Sie in unserem Liveticker zum USA GP auf dem Laufenden!

20:17 Uhr: Weiter geht es um Mitternacht, wenn die Fahrer zum Sprintrennen auf die Strecke zurückkehren.

20:15 Uhr: Wieder einmal kommt es zum Duell zwischen Verstappen und Leclerc – und der Niederländer schlägt zurück. Er ist fünf Hundertstel schneller als der Monegasse. Hinter ihm folgt Lewis Hamilton vor den beiden McLaren von Norris und Piastri.

20:08 Uhr: Letztes Kapitel dieser Qualifikation. Jetzt ist es an der Zeit, um die Pole zu kämpfen.

20 Uhr: Wow, das hätte wirklich ein Blickfang sein können. Max Verstappen verliert auf seiner schnellen Runde die Kontrolle und dreht sich ins Gras. Zu seinem Glück ist Austin nicht gerade für Streckenbeschränkungen bekannt. Der Weltmeister erwischt sein Auto und schafft es natürlich trotzdem in SQ3.

Anders sieht es bei Zhou Guanyu, Lance Stroll, Esteban Ocon, Fernando Alonso und Daniel Ricciardo aus. Sie werden alle rausgeworfen.

19:52 Uhr: Und hier sind wir in SQ2.

19:46 Uhr: Keine Überraschungen nach SQ1. Logan Sargeant enttäuscht erneut bei seinem Heim-Grand-Prix. 20. Platz in der Sprintqualifikation. Mit ihm verabschieden sich Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg.

19.30 Uhr: Und so fängt es an. Mal sehen, wer sich heute hier durchsetzen kann.

19:17 Uhr: Heute wird es kein Wetterchaos geben. Das Thermometer zeigt entspannte 31 Grad Celsius. Davon kann man in Deutschland derzeit nur träumen.

18:55 Uhr: In knapp einer halben Stunde geht es los. Wer startet zuerst den Sprint?

17:04 Uhr: Was war mit Sergio Perez los, der bereits in der Krise steckte? Der Mexikaner startet vom neunten Startplatz. „Es war nicht einfach da draußen. Ich hatte Probleme mit der Balance in den langsamen und schnellen Kurven, besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten. „Wir hatten einige Änderungen vorgenommen, die uns wahrscheinlich nicht so viel geholfen haben, wie wir dachten“, sagte der Red-Bull-Pilot. „Wir waren einfach auf der falschen Seite der engen Räume.“

14:21 Uhr: Was steht diesen Samstag an? Das Qualifying für das Sprintrennen findet um 19:30 Uhr statt, das um Mitternacht stattfindet. Alle Informationen zur TV-Übertragung finden Sie hier.

9:41 Uhr: Es war ein bitterer Tag für Nico Hülkenberg. Der Haas-Pilot schied früh im Q1 als 16. aus, nachdem er auf seiner schnellen Runde durch den Verkehr behindert wurde. „Verdammt. Käse. Es hätte so viel mehr sein können.“ „Es ist extrem frustrierend“, sagte Hülkenberg anschließend bei „Sky“: „Es war ein unglückliches Timing und Pech.“

8:22 Uhr: Im Q3 platzte auch Verstappen der Kragen, weil er seiner Meinung nach seinem Teamkollegen Sergio Perez zu nahe gekommen war. „Gut gemacht, verdammt nochmal! Was zum Teufel war das in der letzten Kurve? Auf Deutsch: „Sehr gut, verdammt sehr gut.“ „Was zum Teufel war das in der letzten Kurve?“), rief der Niederländer ins Funkgerät.

7:34 Uhr: Für Weltmeister Max Verstappen verlief das Qualifying alles andere als gut. Während sich Leclerc nach einer starken Leistung die Pole sicherte, wurde Verstappen wegen Überschreitung der Streckenlimits bestraft und seine Runde wurde annulliert. Am Ende reichte es für den erfolgsverwöhnten Red-Bull-Piloten nur zum sechsten Platz.

Samstag, 21. Oktober, 6:12 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Rennwochenende in Austin. Am Freitag fand das Qualifying statt, am Samstag geht es mit dem Sprintrennen weiter, bevor es am Sonntagabend mit dem Grand Prix weitergeht. Wir halten Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.