Robert Shwartzman machte in Zandvoort den Start für Ferrari, nun hilft Aston Martin mit Italien GP nach. Im Rahmen der Pflichttrainings für Formel-1-Rookies setzt der Rennstall Felipe Drugovich in Monza ein. Das gab Aston Martin am Dienstag (29. August) bekannt.

Der Formel-2-Champion wird am Freitag (1. September) im ersten Freien Training im Auto von antreten Lance Stroll sitzen und andere wichtige Erfahrungen in der Formel 1 sammeln. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Drugovich im AMR23 sitzt.

Formel 1: Drugovich fährt für Stroll

Seit 2022 ist es für alle Teams in der Formel 1 Pflicht, für mindestens zwei Trainingseinheiten einen Rookie am Steuer zu haben. Damit wollen die Verantwortlichen junge Talente fördern und ihnen den Sprung in die Königsklasse erleichtern.

Beim GP der Niederlande war Ferrari das erste Team, das mit Youngster Shwartzman einen Rookie ans Steuer setzte. Nun wird Felipe Drugovich in Monza den Aston Martin steuern. Für den Brasilianer ist es ein ganz besonderer Ort, denn dort gewann er vor genau einem Jahr die Formel-2-Meisterschaft.

Für Drugovich ist es bereits der zweite Einsatz im AMR23. Er ersetzte den verletzten Lance Stroll in den Testtagen vor der Saison. Auch im Aston Martin 2021 durfte er auf den unterschiedlichsten Strecken schon mehrfach im Auto sitzen.

Drugovich über F1-Test: „Sehr wertvoll“

„Ich kann es kaum erwarten, wieder hinter dem Steuer des AMR23 zu sitzen. Das Auto fühlte sich beim Fahren vor der Saison großartig an und es wird faszinierend sein zu sehen, wie es sich seitdem verbessert hat. Ich habe viel Zeit im Simulator verbracht, um das Auto weiterzuentwickeln. Zu verstehen, wie dies mit dem echten Auto zusammenhängt, wird für mich sehr wertvoll sein“, sagte Drugovich.

Mike Krack, Teamchef von Aston Martin, erklärt: „Wir freuen uns, Felipe eine weitere Gelegenheit geben zu können, den AMR23 zu fahren.“ Er hat sein Können bereits bei Tests vor der Saison unter Beweis gestellt und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Autos durch das Team geleistet. Monza wird Felipe eine weitere Chance bieten, eng mit den Ingenieuren und Mechanikern zusammenzuarbeiten und sein Selbstvertrauen in dieser für das Team kritischen Sitzung zu stärken.“