Fünf junge Fahrer feierten am Freitag (27. Oktober) in Mexiko ihr Debüt in der Formel 1. Ein Rookie stach besonders hervor. Oliver Bearman beeindruckte bei seiner Premiere im Haas.

Ferrari-Junior Oliver Bearman bekam von den Haas-Bosses viel Lob. Er selbst träumt von einer Festanstellung in der Formel 1Der Job von Nico Hülkenberg würde ihm vermutlich gefallen. Wie stehen die Chancen?

Formel 1: Bearman beeindruckt beim Debüt

Theo Pourchaire (Alfa Romeo), Frederik Vesti (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (AlphaTauri) und Oliver Bearman (Haas) – diese fünf Youngster durften im ersten freien Training in der Formel 1 antreten GP von Mexiko. Komm aus dem Auto raus.

Bester Rookie der fünf Fahrer war Oliver Bearman. Er landete im Haas auf Anhieb auf dem 15. Platz. Viel Lob für seine Leistung gab es von Haas-Chef-Renningenieur Ayao Komatsu: „Ich glaube nicht, dass man ihm einen Vorwurf machen kann. Er hat es wirklich gut gemacht. Es war ein wirklich reibungsloser Prozess. Es war eine Freude, mit ihm und seinem Managementteam zusammenzuarbeiten.“

Bearman war mit seinem ersten Einsatz zufrieden und sagte: „Ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich großes Vertrauen in das Auto hatte“, sagte Bearman, der jedoch sicher ist, dass er bei seinem nächsten Einsatz einige Dinge „besser“ machen wird. Seine nächste Chance bekommt er in Abu Dhabi.

Bearman in der Formel 1? „Ich glaube, ich habe das Zeug dazu“

Und wie stehen seine Chancen auf ein festes Cockpit in der Formel 1? „Ich denke, ich habe das Zeug dazu. Daran besteht für mich kein Zweifel. Aber das ist noch nicht alles, was man braucht, um in die Formel 1 einzusteigen“, sagt Bearman und betont: „Hinter den Kulissen passiert noch viel mehr.“ Ich muss mich einfach weiter auf mich selbst konzentrieren, ich muss nächstes Jahr in der Formel 2 einen guten Job machen.“

Hülkenberg muss sich vorerst keine Sorgen machen. Er hat einen Vertrag bis 2024 und denkt sogar über einen Wechsel zu einer besseren Mannschaft nach (mehr dazu hier!). Bei Haas ist er die Nummer eins. Wenn überhaupt, sollte Teamkollege Kevin Magnussen wahrscheinlich zittern.