Kronprinz, Wunderkind, zukünftiger Weltmeister – George Russell hat in der Formel 1 schon viele Namen erhalten. Jahrelang galt er als der Eine Lewis Hamilton wird irgendwann als Fahrer Nummer 1 die Silberpfeile beerben.

Auch seine Debütsaison bei Mercedes verlief gutDoch in diesem Jahr fällt der Brite nicht gerade durch seine sportlichen Erfolge auf. Vielmehr steht er aufgrund von Fehlern und Beschwerden im Fokus. Stellt ihm das in der Formel 1 Steine ​​in den Weg?

Formel 1: Russell macht Fehler

Russell wird sich wohl noch einige Zeit über den wohl schlimmsten Fehler der Saison ärgern müssen. In Singapur hatte der 25-Jährige in den letzten Runden den Sieg vor Augen. Er jagte Lando Norris und Carlos Sainz vor sich her und hätte sie vielleicht sogar erwischt, wenn er nicht nervös geworden wäre.

++ Stern steht kurz vor dem Aussterben – jetzt gibt es eine dringende Warnung ++

In der letzten Runde bremste er am Kurveneingang und landete in der Mauer. Kein Podium und schon gar kein Sieg – am Ende gab es 0 Punkte. Und ausgerechnet Lewis Hamilton hat davon profitiert. Der Rekord-Formel-1-Weltmeister belegte den dritten Platz.

Das Kräfteverhältnis hat sich wieder geglättet

Im Jahr 2022 hatte Russell mit einem schlechten Auto ein starkes Debütjahr im Mercedes. In der Fahrerwertung schlug er Hamilton auf Anhieb und holte sich sogar einen Sieg. Es sah von Anfang an so aus, als würde er seinen Kollegen in die Schranken weisen.

Aber Hamilton bleibt trotz all seiner Erfahrung cool und hat die Kräfteverhältnisse gerade gestellt. Er liegt fast 70 Punkte vor Russell, der ebenfalls in Kanada nach einem Unfall aufgeben musste. Und zuletzt in Austin hatte Russell im Rennen keine Chance gegen seinen Teamkollegen.

Formel 1: Nervöse Nerven

Generell scheint es, als hätte Russell schwache Nerven. Während der Rennen hört man ihn oft fluchen oder sich über andere Fahrer beschweren. Wird ihm der Druck, an der Seite von Lewis Hamilton etwas zeigen zu müssen, derzeit zu viel?

Noch mehr Neuigkeiten gibt es hier:

Auch Mercedes wird die Entwicklung bemerken und dem Fahrer helfen wollen. Denn Russell gilt weiterhin als Hamiltons Erbe, wenn er sich für einen Rückzug aus der Formel 1 entscheidet. Doch um Fahrer Nummer 1 zu sein, muss Russell wieder konstanter und selbstbewusster werden.