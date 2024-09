Stand: 22.09.2024 15:53

Das WM-Wunder rückt näher: Mit seinem Sieg beim Großen Preis von Singapur am Sonntag (22. September 2024) hat Lando Norris seinen Abstand auf Formel-1-Weltmeister Max Verstappen weiter verringert.

Der Brite aus dem McLaren-Rennstall hat nur 52 Punkte Rückstand auf den Red Bull-Piloten, der zwar zum achten Mal in Folge nicht siegen konnte, aber immerhin zum dritten Mal in diesem Zeitraum als Zweiter aufs Podium fuhr.

Großer Preis von Singapur

Fahrerwertung

Für Norris war es ein Start-Ziel-Sieg in einem Rennen, das ohne große Höhepunkte auskommen musste. Verstappen verlor bereits auf den ersten Metern das Duell gegen seinen größten Rivalen im Kampf um die WM-Krone und musste direkt ziehen lassen. Dass Norris an diesem Rennwochenende nicht zu schlagen ist, bewies er schon früh, das zweite und dritte Training hatte der 24-Jährige vor seinem Quali-Triumph bereits für sich entschieden.

Norris macht sich nur kurz Sorgen um den Frontflügel

Nach 15 Runden betrug der Vorsprung auf Verstappen, der auch keinen Druck von hinten verspürte, weil der drittplatzierte Lewis Hamilton das Tempo nicht mitgehen konnte und das Feld hinter ihm aufhielt, bereits zehn Sekunden, nach 22 Runden waren es bereits 17,2 Sekunden. Auch die Gefahr, die Führung bei einem Boxenstopp zu verlieren, war, sofern keine krassen Fehler gemacht wurden, längst gebannt.

In der 29. Runde schien es spannender zu werden. „Ich habe möglicherweise einen Schaden am Frontflügel“ Über Funk meldete sich Norris bei seinem Team. Red Bull reagierte sofort und holte Verstappen an die Box, eine Runde später stand auch der Führende dort zum Reifenwechsel – und seine Crew gab Entwarnung, der Frontflügel musste nicht getauscht werden.

Piastri düpiert Mercedes, Hülkenberg unter den Top 10

Norris kam mit über 20 Sekunden Vorsprung aus der Box und steuerte auf einen sehr komfortablen Sieg zu. Und auch Verstappen hatte keine Mühe, seinen zweiten Platz zu verteidigen. Dahinter entbrannte ein Kampf um den verbleibenden Platz auf dem Podium – und Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri gewann ihn schon früh. Der 23-Jährige überholte zunächst Hamilton und dann dessen Mercedes-Partner George Russell und festigte damit McLarens Führung in der Konstrukteurswertung.

Erfreuliche Bilanz aus deutscher Sicht: Nico Hülkenberg fuhr in Singapur ein gutes Nachtrennen und holte erneut Punkte. Der 37-Jährige sicherte sich als Neunter zwei Zähler und verbesserte seine Saisonbilanz bei noch sieben ausstehenden Rennen auf 24 Punkte.