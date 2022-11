Formel 1: Russell gewinnt Sprint von São Paulo – Schumacher rast voraus

Max Verstappen riskiert bei der Reifenwahl. George Russell nutzt diesen Patzer des Weltmeisters und gewinnt den Formel-1-Sprint in Brasilien. Mick Schumacher beweist sein Herz als Kämpfer.

Mercedes-Pilot George Russell hat das Sprintfinale in São Paulo gewonnen und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen den Hattrick verdorben. Der Engländer entriss dem holländischen Red-Bull-Piloten nach einem furiosen Zweikampf über mehrere Runden die Führung und gewann erstmals im neuen Format ohne Pflichtboxenstopp und mit freier Reifenwahl.

Auch Russell profitierte bei Verstappen von einer falschen Reifenwahl und wird am Sonntag von Platz eins in das vorletzte Saisonrennen starten. Zuvor hatte der Weltmeister in diesem Jahr die Sprints in Imola und Spielberg gewonnen.

Russell verwies im Ferrari Carlos Sainz auf den zweiten Platz, der wegen eines unerlaubten Motorwechsels für den Grand Prix mit fünf Plätzen bestraft wurde. Dritter im Sprint wurde Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Verstappen wurde beim 100-Kilometer-Rennen Vierter.

Schumacher kämpft sich um acht Plätze nach vorne

Nach seiner sensationellen Pole-Position belegte Mick Schumachers Haas-Teamkollege Kevin Magnussen den achten Platz und holte einen weiteren Punkt. Der Deutsche, der immer noch Angst vor einem neuen Vertrag hatte, arbeitete sich vom 20. Startplatz auf den 12. Platz vor. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel schaffte es als Neunter in die Top Ten.

„Wir werden versuchen, ein paar Erinnerungsfotos davon zu machen und ein paar Punkte zu holen“, sagte Magnussen über seine wahnsinnige Pole-Position am Vortag. „Viel Glück Kevin, viel Spaß“, wünschte ihm Renningenieur Mark Slade über den Teamfunk.

Als die roten Ampeln ausgingen, hatte auch der Däne Grund zur Freude. Er konnte den Spitzenplatz zunächst vor Verstappen verteidigen. In der dritten Runde übernahm der niederländische Red-Bull-Pilot, der als einer von zwei Fahrern mit den Medium-Reifen startete, die Führung.

Sprints sollen für mehr Spannung sorgen

Schumacher hatte sich wie der Großteil des Feldes auf dem weichen Gummi von ganz hinten bis auf Position 15 vorgearbeitet. Vettel verbesserte sich nur um einen Platz auf den zwölften Platz und wurde sogar einmal von seinem Stallrivalen Lance Stroll hart aufs Grün gedrängt.

Die Formel 1 hat den Sprint 2021 eingeführt, um dem Grand-Prix-Wochenende zusätzliche Spannung zu verleihen. Im Gegensatz zum Vorjahr bekommt der Sieger satte acht Punkte und nicht mehr nur drei. 2023 wird es sogar sechs Sprintrennen geben.

Die Sendung war richtig. In Interlagos geriet Magnussen immer wieder in Rückstand. Verstappen blieb an der Spitze vor Mercedes-Mann Russell, dessen Unfall am Vortag bei einsetzendem Regen dem 30-Jährigen nur die Pole ermöglicht hatte. Die beiden lieferten sich ein packendes Duell um die Führung. In Runde 15 schnappte sich Russell von Verstappen dann den ersten Platz. Dahinter kämpften Verstappen, Sainz und Hamilton um die Verfolgerposition, während Schumacher noch weiter nach vorn kam.

Das vorletzte Rennen der Saison wird am Sonntag (19 Uhr/RTL und Sky) ausgetragen. Verstappen ist längst Fahrer-Weltmeister. Auch sein Rennstall Red Bull hat sich den Konstrukteurstitel bereits gesichert. In der kommenden Woche macht die Formel 1 ihre letzte Station in Abu Dhabi.

dpa