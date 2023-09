F1 TV Pro Livestreams aller F1-, F2-, F3- und Porsche-Supercup-Rennen 10 $ in der Formel 1 Mehr anzeigen (3 Artikel)



Max Verstappen von Red Bull gewann letzte Woche sein neuntes Rennen in Folge und stellte damit den Rekord von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2013 ein. Er kann diese Woche Geschichte schreiben, indem er den Großen Preis von Italien gewinnt. Verstappens Red Bull-Team hat im Jahr 2023 noch kein Rennen verloren, Vestappen liegt in der Fahrerwertung auf dem ersten Platz und Teamkollege Sergio „Checo“ Perez auf dem zweiten Platz. Fernando Alonso von Aston Martin liegt auf dem dritten Platz, während Lewis Hamilton von Mercedes auf dem vierten Platz liegt.

Der Große Preis von Italien findet heute im Autodromo Nazionale Monza in Monza, Italien, statt 8:55 Uhr EST (5:55 Uhr PST) auf ESPN und ESPN Plus.

Das gesamte Rennwochenende, einschließlich der Trainingseinheiten und des Qualifyings, wird in den USA auf den TV-Sendern der ESPN-Familie übertragen. Wer das ganze Drama verfolgen möchte, benötigt Zugang zu ABC, ESPN, ESPN 2 und ESPNews, um jede Sekunde des Geschehens mitzuerleben.

Kein einzelner Anbieter hat Exklusivrechte für das Netzwerk, daher gibt es viele Möglichkeiten, ESPN zu nutzen und die Rennen ohne Kabel zu verfolgen. Wir haben alles aufgeschlüsselt, was Sie wissen müssen, um das heutige Rennen und alle anderen F1-Rennen dieser Saison zu streamen.

Max Verstappen hat neun Rennen in Folge gewonnen und möchte diese Siegesserie in Italien fortsetzen. Dan Mullan/Getty Images

Was ist F1 und wie unterscheidet es sich von IndyCar? Sowohl IndyCar als auch F1 sind einsitzige Rennformate mit offenen Rädern. Das bedeutet, dass die Autos nur für eine Person geeignet sind und über nicht abgedeckte Räder verfügen, die aus der Fahrzeugkarosserie herausragen. Trotz ihrer grundlegenden Ähnlichkeiten bieten F1 und IndyCar sehr unterschiedliche Erlebnisse. In der Formel 1 gibt es nur 10 Teams mit jeweils zwei Fahrern, also insgesamt 20 Fahrer. Die meisten Rennen müssen über 305 Kilometer gehen, was etwa 190 Meilen entspricht. Jeder Fahrer muss im Rennen zwei verschiedene Reifentypen verwenden, daher ist ein Boxenstopp obligatorisch, das Auftanken ist den Autos jedoch nicht gestattet. Die Rennen dauern durchschnittlich etwa zwei Stunden und finden an Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt statt. Teams geben jedes Jahr Hunderte Millionen Dollar für die Entwicklung ihrer Autos aus. Alle Autos müssen über bestimmte Elemente verfügen – zum Beispiel müssen die Getriebe über acht Gänge und einen Rückwärtsgang verfügen und sechs Rennen in Folge halten –, aber die Teams haben Spielraum, einige Teile ihres Autos, einschließlich ihrer Motoren, zu optimieren und zu ändern, um Geschwindigkeit zu erreichen . Im Gegensatz dazu sind die in IndyCar vorgestellten Autos stärker standardisiert. Sie verfügen alle über die gleiche Aerodynamik und das gleiche Fahrwerk und können nur von einem von zwei Motoren angetrieben werden – entweder einem Honda oder einem Chevrolet. Allerdings ist es den Teams erlaubt, einige ihrer eigenen Teile zu entwickeln, wie zum Beispiel Dämpfer und einige ihrer Aufhängungen. IndyCar-Rennen finden auf einer Vielzahl von Strecken statt, von schnellen Ovalen bis hin zu Straßen- und Stadtkursen. Auch die Länge der Rennen variiert, einige, wie das Indianapolis 500, dauern 500 Meilen und dauern über drei Stunden. Es überrascht nicht, dass das Auftanken während der Boxenstopps ein wichtiger Teil der Strategie bei IndyCar-Rennen ist. Teams können mehr als zwei Autos einsetzen, was bedeutet, dass die Anzahl der Fahrer in der Startaufstellung von Rennen zu Rennen variiert. IndyCar gilt größtenteils als amerikanische Sportart und ist nicht mit dem gleichen Maß an Geld und Glamour verbunden wie die um die Welt reisende Formel-1-Rennstrecke.

Warum sollte ich mich für F1 interessieren? F1-Rennen lassen sich am besten als eine Art actiongeladenes Schachspiel beschreiben, bei dem die Fahrer mit einer Geschwindigkeit von fast 200 Meilen pro Stunde über eine Strecke rasen. Teams benötigen sowohl Strategie als auch Geschick, um gegen einige der besten Köpfe des Motorsports anzutreten. Auch die Formel 1 ist voller starker Persönlichkeiten. Die Netflix-Dokumentarserie F1: Drive to Survive begleitet viele der Teams und Fahrer ein Jahr lang und hat dazu beigetragen, den Bekanntheitsgrad des Sports in den USA zu steigern. Die im Februar veröffentlichte Staffel 5 der Serie zeichnet den Aufstieg von Red Bull und Verstappen im letzten Jahr und seine Auswirkungen auf die anderen Fahrer auf. Es konzentriert sich auch auf die internen Kämpfe zwischen Fahrern desselben Teams und gibt den Zuschauern gleichzeitig einen Einblick in die angespannte, unter Druck stehende Welt des Elite-Rennsports.

Wird F1 auf ESPN Plus gestreamt? ESPN strahlt auf seinem Streamingdienst ESPN Plus keine F1-Berichterstattung aus. Wenn Sie sich die Trainings oder Rennen ansehen möchten, benötigen Sie einen Fernsehanbieter oder müssen für das F1-TV-Pro-Abonnement für 80 US-Dollar pro Saison bezahlen.

Die Rennen finden sonntags statt und liegen in der Regel im Abstand von zwei Wochen. Hier ist der gesamte Zeitplan, alle Zeiten ET.

F1 2023-Zeitplan Datum Wettrennen Zeit 5. März GP von Bahrain 10 Uhr ET 19. März GP von Saudi-Arabien 13 Uhr ET 2. April Australischer GP 1 Uhr ET 30. April GP von Aserbaidschan 7 Uhr ET 7. Mai Miami GP 15:30 Uhr ET 21. Mai GP der Romagna 9 Uhr ET 28. Mai GP von Monaco 9 Uhr ET 4. Juni GP von Spanien 9 Uhr ET 18. Juni GP von Kanada 14 Uhr ET 2. Juli Österreichischer GP 9 Uhr ET 9. Juli Britischer GP 10 Uhr ET 23. Juli GP von Ungarn 9 Uhr ET 30. Juli GP von Belgien 9 Uhr ET 27. August Niederländischer GP 9 Uhr ET 3. September GP von Italien 9 Uhr ET 17. September GP von Singapur 8 Uhr ET 24. September Japanischer GP 1 Uhr ET 8. Okt GP von Katar 13 Uhr ET 22. Okt GP der Vereinigten Staaten 15 Uhr ET 29. Okt GP von Mexiko 16 Uhr ET 5. November Brasilien GP 12 Uhr ET 19. November GP von Las Vegas 1 Uhr ET 26. November GP von Abu Dhabi 8 Uhr ET

So können Sie die Formel 1 mit einem VPN von überall aus online ansehen

Wenn Sie das Rennen nicht vor Ort verfolgen können, benötigen Sie möglicherweise eine andere Möglichkeit, das Rennen zu verfolgen – hier kann die Verwendung eines VPN nützlich sein. Ein VPN ist auch der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit am Renntag drosselt, indem es Ihren Datenverkehr verschlüsselt. Es ist auch eine gute Idee, wenn Sie auf Reisen sind und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und dieses hinzufügen möchten eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Die meisten VPNs, wie unser Editors‘ Choice ExpressVPN, machen dies wirklich einfach.

Die Verwendung eines VPN zum Ansehen oder Streamen von Sportarten ist in jedem Land, in dem VPNs legal sind, einschließlich den USA, Großbritannien und Kanada, legal, sofern Sie über ein legitimes Abonnement für den Dienst verfügen, den Sie streamen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr VPN korrekt eingerichtet ist, um Lecks zu verhindern: Selbst wenn VPNs legal sind, kann der Streaming-Dienst das Konto von jedem kündigen, der seiner Meinung nach korrekt angewendete Blackout-Beschränkungen umgeht.

Livestream F1-Rennen in Großbritannien

Die Formel 1 in Großbritannien wird auf Sky Sports und Channel 4 gezeigt – Sky Sports überträgt die Rennen, während Channel 4 Trainingsrunden und Qualifyings zeigt. Wenn Sie Sky Sports bereits als Teil Ihres TV-Pakets haben, können Sie das Spiel über die App streamen, Kabelschneider müssen jedoch das Sky Entertainment- und Netflix-Paket ab 26 £ pro Monat plus zusätzlich 20 £ pro Monat erwerben um Sky Sports einzubeziehen.

Sky Sports Diejenigen in Großbritannien benötigen Sky Sports, um F1-Rennen im Jahr 2023 zu sehen. Wer Sky abonniert, benötigt das Complete Sports-Paket oder das Sky Sports F1-Paket für 18 £ pro Monat, um die Rennen zu sehen. Kabelschneider müssen 46 £ pro Monat ausgeben, um das Sky Entertainment- und Netflix-Paket sowie das Sky Sports-Paket zu erhalten.

Rennwochenenden beginnen normalerweise am Freitag mit mehreren Trainingsläufen und werden am Samstag mit dem Qualifying fortgesetzt. Die Rennen selbst finden am Sonntag statt. ESPN überträgt Trainings und Qualifikationen in der Regel auf einer Mischung aus ESPN 2 und ESPNews, während die Rennen in der Regel auf ESPN übertragen werden. F1-Events in Nordamerika landen oft auf ABC.

Hier sind einige der besten Möglichkeiten, das gesamte Rennwochenende ohne Kabel zu verfolgen.

Hulu Plus Live TV ist jetzt günstiger als YouTube TV und bietet alle Kanäle, die Sie brauchen, um jede Sekunde des Rennwochenendes zu sehen. Als zusätzlichen Bonus ist Hulu Plus Live TV im restlichen Disney-Bundle enthalten, das ein Abonnement für Disney Plus sowie ESPN Plus umfasst. F1-Rennen werden nicht auf ESPN Plus ausgestrahlt, aber der Dienst bietet eine Menge anderer Inhalte für eingefleischte Sportfans. Lesen Sie unseren Testbericht zu Hulu Plus Live TV.

Mit einem Abonnement von YouTube TV können Sie das gesamte Rennwochenende verfolgen, der Preis stieg jedoch Anfang des Jahres auf 73 US-Dollar. ABC, ESPN, ESPN 2 und ESPNews sind alle im Paket enthalten, was bedeutet, dass Sie über alle Kanäle verfügen, die Sie benötigen, um jede Sekunde des Geschehens zu verfolgen. Lesen Sie unsere YouTube-TV-Rezension.

Der 40-Dollar-Orange-Plan von Sling TV könnte eine gute Wahl für F1-Fans sein, die sich die Rennen hauptsächlich sonntags ansehen möchten. Dieser Plan ist eine der günstigsten Möglichkeiten, Zugang zu ESPN und ESPN 2 zu erhalten. Wer nach ESPNews sucht, muss sich für das 11 $ teure Sports Extra-Ad-on entscheiden. Bei Sling TV fehlt ABC, was für Fans, die die F1-Rennen in Nordamerika verfolgen möchten, ein Problem darstellen könnte. Lesen Sie unseren Sling TV-Test.

FuboTV kostet 75 US-Dollar pro Monat und beinhaltet ABC, ESPN und ESPN 2. Im Basispaket fehlt ESPNews, aber Sie können es für zusätzliche 8 US-Dollar pro Monat mit dem Fubo-Extra-Paket hinzufügen oder für die Elite-Streaming-Stufe für 85 US-Dollar pro Monat bezahlen, die Folgendes beinhaltet Fubo Extra. Schauen Sie sich hier an, welche lokalen Netzwerke FuboTV anbietet. Lesen Sie unseren FuboTV-Testbericht.

DirecTV Stream ist der teuerste Live-TV-Streaming-Dienst. Das günstigste Plus-Paket für 75 US-Dollar pro Monat umfasst ESPN, ESPN 2 und ABC, Sie müssen jedoch auf den Choice-Plan für 100 US-Dollar pro Monat umsteigen, um ESPNews zu erhalten. Mit dem Kanalsuchtool können Sie sehen, welche lokalen Kanäle in Ihrer Region verfügbar sind. Lesen Sie unseren DirecTV Stream-Testbericht.