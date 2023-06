Knall in der Formel 1! Am Wochenende gastiert die Rennserie auf dem Red Bull Ring in Österreich. Und das Wochenende verspricht viel Action und Spannung – denn das zweite Sprintrennen des Jahres steht an.

Das wirft auch das ganze Wochenende noch einmal durcheinander. Bevor es jedoch auf die Route geht, informierte die FIA über eine Regeländerung in der Formel 1. Und ausnahmsweise dürften sich die Fahrer darüber freuen.

Formel 1: FIA vs. Fahrer

Allzu oft geraten der Weltverband und seine Fahrer aneinander. Schon vor der Einführung von Sprintrennen gab es viele Diskussionen. Denn diese brachten viele Änderungen und neue Regeln mit sich.

Für diese Saison waren sich alle Beteiligten einig, dass das Sprintrennen eine eigene Qualifikation haben wird. Dies hatte seine eigenen Regeln. So durften beispielsweise im dritten Abschnitt der Sprint-Qualifikation nur neue Soft-Reifen zum Einsatz kommen.

Das sorgte bereits beim Debüt des neuen Formats in der Formel 1 für seltsame Szenen. Lando Norris schaffte es in den sogenannten SQ3, durfte dann aber nicht mehr ausfahren, weil er keinen frischen Satz Reifen mehr hatte.

Verband lockert Regulierung

Ähnliches dürfte in Österreich wohl vermieden werden. Die FIA ​​hat entschieden, dass im SQ3 nicht nur frische rote Reifen verwendet werden dürfen, sondern auch gebrauchte. Dies gibt Fahrern und Teams etwas mehr Freiheit und Flexibilität für das Wochenende.

Gute Nachrichten für Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co., die am Vortag in der regulären Qualifikation nun Vollgas geben können, ohne Nachteile befürchten zu müssen.

Formel 1: Wer stoppt Verstappen?

Ob es außer Max Verstappen noch einen Sieger geben wird, bleibt allerdings unklar. Der Niederländer dominiert das Feld nach Belieben. Für ihn ist der Sprint nur eine Möglichkeit, seinen Vorsprung weiter auszubauen.