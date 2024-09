En kijk eens naar deze Formal 1 en ga verder met je WM-Kampf! Tweede race en drie sprints voor het einde van Max Verstappen met 52 punten voor McLaren-Star Lando Norris. Der Vorsprung is de afgelopen weken steeds meer geschmolzen.

Die Sorge, na de constructeurs-WM, noch de Fahrer-titel van verlieren, is bij Red Bull groß. Deshalb kent het Form-1-Team voor de volgende hardloopraces. Auch Verstappen is duidelijk. De konkurrenz is klaar voor gebruik.

Vorm 1: Red Bull is duidelijk zichtbaar

Der Saisonstart was sterk, maar dan de Dominanz dahin. Red Bull beleeft een kop-staartseizoen in de Formule 1. Gedurende deze tijd zijn de concurrenten met McLaren, Ferrari en Mercedes altijd blij en opgewonden, terwijl Max Verstappen en Sergio Perez nu in de toekomst staan.

Nadat de GP van Singapore weer tot leven komt bij Red Bull is er volop steun. Verstappen is op beide plaatsen achter Norris en het team aanwezig en laat onderweg in de Griff de jongste technische problemen zien. “Ik ben blij, ik heb alleen problemen met mijn auto. We gaan meteen aan de slag, zodat we het kunnen oplossen”, aldus teammanager Christian Horner.

Bereits beim Aserbaidschan-GP heeft het Team eenen Aufwärtstrend können. En jij zult van Red Bull nog meer succes genieten. „Het is voor ons nog een lange nacht in Milton Keynes. Er kan een ongeheime motivatie zijn. We zijn blij met beide titels”, aldus Horner.

Konkurrenz hört genau hin

Konden Red Bull en Verstappen een verschil maken? “Je kunt lekker rennen en we zullen een geweldige tijd hebben tijdens het evenement”, zei de teamleider opnieuw. Hoe dan ook, Verstappen zegt het allemaal duidelijk. “Af Straßenkursen werden met ernstige problemen geconfronteerd. Normaal gesproken is het een beetje weigerachtig. Ik ben heel blij, maar er is geen werk voor ons. Wis dat. Hoffentlich können wir jetzt richtig durchstarten“, zegt de Formel-1-Weltmeister.

Binnenkort kan er nog meer Red Bull komen. Racen in Austin is technisch mogelijk. Er zijn nog steeds geen finales of festiviteiten, maar er zijn wel Amerikaanse GP’s en enkele updates van Verstappen en Perez.