Formel 1: Pressestimmen zum US-Grand-Prix

Pressestimmen zum Formel-1-Rennen in Austin aus Großbritannien:

Der Telegraph: „Es war ein Finale, das Hollywood hätte schreiben können: ‚Lewis versus Max 2: Diesmal ist es persönlich!'“

Tägliche Post: „Max Verstappen, das unaufhaltsame Geschoss, hat den 13. Saisonsieg eingefahren und sich damit gleichauf mit Michael Schumacher und Sebastian Vettel aufgestellt.“

Frankreich:

Le figaro: „Achter Sieg in Folge für Red Bull in Austin. Die österreichische Marke schlug in Texas erneut zu und holte sich den Sieg mit Max Verstappen (…) und den Konstrukteurstitel mit dem vierten Platz von Sergio Perez. Die blauen Autos dominieren (…).“

L’Equipe: „Max Verstappen ist nicht aufzuhalten.“