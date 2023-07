Für Formel-1-Superstar Lewis Hamilton ist nicht nur seine Leistung auf der Rennstrecke ein Thema, sondern auch sein Liebesleben. Zuletzt gab es wilde Gerüchte über eine mögliche Liaison mit Popstar Shakira. Der Brite und der Kolumbianer waren schon öfter zusammen gesehen worden.

Doch nun gibt es neue Gerüchte um den Rekordweltmeister Formel 1. Es sind Fotos aufgetaucht, die Lewis Hamilton auf einer Yacht mit einem Tennisstar und einer Schauspielerin zeigen.

Formel 1: Lewis Hamilton wurde mit zwei Frauen auf einer Yacht gesichtet

Zuerst Shakira und jetzt die mexikanische Schauspielerin Eiza Gonzalez und die Tennisspielerin Jenny Stray Spetalen? Das englische Boulevardblatt „Express“ veröffentlichte nun Fotos, auf denen Hamilton mit beiden Frauen auf einer Yacht zu sehen ist.

Eiza Gonzalez ist Schauspielerin, Model und Sängerin. Zu ihren Filmen gehören Babydriver, Fast & Furios: Hobbs & Shaw und Godzilla vs. Kong. Die schöne Mexikanerin hat über acht Millionen Follower auf Instagram.

Nicht ganz so bekannt ist die andere Dame, die mit Hamilton auf einer Yacht vor Ibiza die Sonne genoss. Stray Spetalen ist ein norwegischer Junior-Tennisspieler und Influencer. Sie hat 61.000 Follower auf Instagram – Tendenz steigend. Wie es zu dieser Konstellation kam und welches Verhältnis die Promis zueinander haben, ist nicht bekannt. Die Gerüchteküche um Lewis Hamiltons Liebesleben heizt die Fotos natürlich ordentlich an.

