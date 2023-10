Es war ein Formel 1-Wochenende zum Vergessen für Sergio Perez. Sein Heimrennen in Mexiko stand vor der Tür und er hatte sich schon lange darauf gefreut. Doch für den Red-Bull-Piloten wurde es ein Horror-Grand-Prix.

In der ersten Runde kam es zu einer Kollision mit Charles Leclerc, Perez flog ab und sein Auto wurde beschädigt. Danach musste er anhalten und war am Boden zerstört – genau wie die vielen mexikanischen Formel-1-Fans. Aber für Perez kam es noch schlimmer.

Formel 1: Heimrennen wird für Perez zum Debakel

Der Start verlief für Sergio Perez eigentlich perfekt. Er überholte Daniel Ricciardo und Carlos Sainz und lag auf dem dritten Platz. Dann kam die erste Kurve und er lag auf Augenhöhe mit Max Verstappen und Charles Leclerc. Der Mexikaner zog dann zu früh nach innen und erwischte Leclerc. Das Auto des mexikanischen Formel-1-Fahrers verlor die Traktion und kam von der Strecke ab.

Perez schaffte es bis zur Box, musste das Auto dort aber abstellen. „Ich hatte einen tollen Start. Die Lücke war da. Und ehrlich gesagt, ich wäre heute enttäuscht gewesen, auf dem Podium zu stehen, wenn ich gewusst hätte, dass ich die Chance hätte, die Führung zu übernehmen, es aber nicht versucht hätte. Also habe ich es einfach riskiert“, sagte Perez bei Sky.

Aber er rechnete nicht damit, dass Leclerc in der Mitte stehen würde. „Er hatte so spät weniger Platz zum Bremsen wie ich oder Max. Ich schätze, es war einfach kein Platz für drei Autos. Es war ein Rennunfall. Ich hätte das nicht sagen sollen, aber rückblickend hätte ich mich zurückhalten sollen.“

Ricciardo mit einem starken Rennen

Als ob der Misserfolg in seinem Heimatland nicht schon schlimm genug wäre, erlebte Perez den nächsten Rückschlag. Der Mexikaner steht seit mehreren Wochen in der Kritik und steht Experten zufolge sogar kurz vor dem Aus. Red Bull gab an, auch nächstes Jahr antreten zu wollen. Doch wie lange wird das Formel-1-Team einem Fahrer treu bleiben, der nicht überzeugt?

Über einen Rauswurf wird schon länger spekuliert. Mögliche Kandidaten, die dann bei Red Bull übernehmen könnten, sind Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda vom Schwesterteam AlphaTauri. Vor allem Ricciardo ist in Mexiko sehr gut gefahren. Im Qualifying wurde er Vierter, im Rennen hatte er jedoch Pech, weil es eine rote Flagge gab. Am Ende reichte es dennoch für einen hervorragenden siebten Platz und wertvolle Punkte für AlphaTauri.

Auch Tsunoda ging es gut, bis er mit Oscar Piastri kollidierte und nach hinten geschleudert wurde. Sonst wären die Japaner in den Punkten gelandet.

Während Perez seine Heimat mit null Punkten zum nächsten Rennen verlässt, holt Ricciardo „Big Points“ und macht weiter auf sich aufmerksam. Wird er nächstes Jahr für Red Bull anstelle von Perez fahren?