In diesem Jahr wirds 22 Run in der Formulier 1-Saison geben. Niet meer gab es mehr. Schon in een paar jaar kon een paar keer komen. Die Rede is von einem Stadtkurs in Londen.

Nun äußerten sich erste Verantwortliche zu den Plänen, de Engelse Hauptstadt schon kaal in den Rennkalender met aufzunehmen. Ook een spreker der Formulier 1 hat zu den Gerüchten Stellung bezozen.

Formule 1: Schon bald ein Runnen in Londen?

Bereits 2026 könnte sich one weiteres Stadtrennen zu der ohnehin schon long Liste von Rennen in den Citys der Länder dazugesellen. Laut “The Times” bevind zich onder de eigenaar van Formel 1, Liberty Media, in Spoelrächen, um schon bald ein weiteres Om races te organiseren in Oost-Londen.

+++ Formeel 1: Trotz clarer Dominanz – Konkurrent mit Ansage en Red Bull – DerWesten.de +++

Empfehlung der Redactie: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier is zum Formel-1 Angebot 🛒

Als je een plan hebt, zou de Grand Prix im Industrieviertel Royal Docks je lassen kunnen vinden. Dort is een ander land dan London Airport angesiedelt. Dabei soll die Strecke rund 5.8 Kilometers long sein and one Vielzahl and Geraden and Schikanen sowie 22 Kurven enthalten. Ähnlichkeiten soll der Kurs dabei zum Grand Prix von Kanada aufweisen.

Formel-1-Sprecher becommentarieert Gerücht

“We weten dat de Formel 1 geïnteresseerd is, hier is een Grand Prix van veranstalten, en we hebben een inspanning geleverd, die alle anforderungen en voorschrift erfüllt”, dus Max Farrell, Geschäftsführer van Projecttentwicklungsberatung LDN Collective, die voor de Planung zustertändig is.

Meer nieuws:

In een interview met de Portal “PlanetF1” zei een F1-uitgever in het programma van het programma, dat is “keine Pläne für one Grand Prix in the Docklands gibt”. We hebben een langjarige interesse in Silverstone“. Die könnte sich alldings schon bald ändern.

2024 lauft der Vertrag zwischen der Königsklasse des Motorsports und Silverstone aus. Dann könnte, who in them Post erwähnt, 2026 ein Rennen in London sein Debüt feiern.