Die Formel 1 ist zurück. Am Wochenende heißt es in Singapur „Licht aus“. Beim spektakulären Nachtrennen Max Verstappen sein elfter Sieg in Folge. Zahlreiche Fahrer und Teams wollen das verhindern, zum Beispiel Lewis Hamilton im Mercedes.

Die Silberpfeile erlebten zuletzt einen kleinen Aufschwung. Aber in Singapur müssen sie als erstes in den Rückspiegel schauen! Aus den Reihen dahinter kommen große Ankündigungen. Muss Lewis Hamilton Zittern in der Formel 1?

Formel 1: Kampfansage an Mercedes

Das Rennen um die Welt- und Konstrukteursmeisterschaft ist längst vorbei. Verstappen und Red Bull sind kaum einzuholen. Dahinter kämpfen jedoch zahlreiche Teams um die Vizemeisterschaft. Da ist Mercedes derzeit im Vorteil.

Vor allem Ferrari, aber auch Aston Martin wollen sich nicht abschütteln lassen. Der Alonso-Rennstall hatte nach einem starken Saisonstart deutlich das Tempo gedrosselt, will nun aber den zweiten Platz unter den Formel-1-Konstrukteuren zurückerobern!

Nachdem Fernando Alonso zu Beginn der Saison in sechs Rennen fünf Podestplätze eingefahren hatte, war Aston Martin die zweite Kraft. Doch schnell änderten sich die Kräfteverhältnisse. Aber: „Ziel ist es, wieder den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zu erreichen“, sagt Aston Martins Performance Director Tom McCullough.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, werden bis zum Ende der Saison Updates am Auto vorgenommen. Jetzt kommt es darauf an, sagt McCullough, „wer noch ein paar Weiterentwicklungen auf die Strecke bringen kann und wer die besten Wochenenden hat.“

Formel 1: Wie reagiert Hamilton?

Dass es sich gelohnt hat, zeigte Aston Martin beispielsweise in Zandvoort, als Alonso Zweiter wurde. Müssen Lewis Hamilton und George Russell nun weitere Angriffe befürchten? Denn Fakt ist: Auch Ferrari will den Monza-Aufschwung nutzen.

Für das britische Duo im deutschen Auto gilt es, in den kommenden Rennen keine Fehler zu machen. Ansonsten könnten die Plätze sieben und acht am Ende der Saison das höchste Gefühl in der Formel 1 sein.