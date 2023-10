Mick Schumacher Endlich wieder Auto gefahren! Unter der Woche testete der deutsche Formel-1-Hoffnungsträger im Alpine. Allerdings nicht mit dem F1-Team, sondern in einem Hypercar aus der World Endurance Championship (WEC).

Am Rande des USA GP in Austin sprach der Deutsche über seine gesammelten Erfahrungen. Er macht auch ein paar Hinweise. Wir werden Mick Schumacher bald nicht mehr sehen Formel 1?

Formel 1: Mick Schumacher gibt einen Hinweis

In der Formel 1 hat Mick Schumacher in der nächsten Saison wohl keine Chance mehr, in einem Auto zu sitzen. Fast alle Plätze sind vergeben, auch bei Mercedes würde er nur Ersatzfahrer bleiben. Ein Wechsel in eine andere Rennserie wäre daher eine Option. Vor wenigen Tagen fuhr der 24-Jährige ein Hypercar des WEC-Teams Alpine.

Die Tests haben ihm offensichtlich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es kein Formel-1-Auto war. „Ja, natürlich ist es ein ganz anderes Gefühl“, sagte Schumacher bei „Sky“. „Das Auto ist relativ groß, relativ schwer, komplett geschlossenes Cockpit, was am Anfang natürlich etwas beengend war, aber man hat sich relativ schnell daran gewöhnt.“ Der Ex-Haas-Fahrer erklärte, dass es auch eine andere Herangehensweise an den Rennsport sei, „weil man dieses Auto teilt.“ Wenn er sich ändern würde, müsste er sich an neue Herausforderungen gewöhnen. „Das ist natürlich in gewisser Weise aufregend. Das Auto muss 24 Stunden durchhalten und ich denke, das ist eine ganz andere Herausforderung.“

Es ist klar, dass die Hypercars nicht mit den Autos aus der Königsklasse des Motorsports zu vergleichen sind. Insbesondere die Vorderreifen sind für die Piloten nicht sichtbar. „Man merkt nie, ob der Reifen steht oder nicht. Es gibt also kleine Lichter, die das zeigen, aber sonst nichts.“

In eine andere Rennserie wechseln?

Doch die ersten Tests verliefen nicht ganz optimal. Der Grund war der Aufbau. „Wir hatten ein Le-Mans-Setup auf einer Strecke, auf der eigentlich hoher Abtrieb an der Tagesordnung ist. Deshalb fühlte es sich etwas langsam und sehr träge an“, verrät Schumacher. „Aber ich denke, das kommt natürlich auch vom Gewicht. Ich meine, das sind 1.000 Kilogramm, verglichen mit einem Formel-1-Auto, das satte, ich sage mal, 790 Kilogramm wiegt. Außerdem gibt es eine Traktionskontrolle, was ein völlig anderes Fahrerlebnis bietet.“

Doch am Ende lief es immer besser für Mick Schumacher, der im Gespräch von der WEC schwärmte. Offenbar ist er einer Teilnahme nicht abgeneigt und würde es auf jeden Fall in Betracht ziehen, wenn ein Angebot käme. „Ja, wir müssen schauen. Wir sind jetzt in Austin und deshalb liegt der Fokus hier jetzt. Wenn wir hier abreisen, schauen wir uns alles noch einmal an und haben hoffentlich ein paar Optionen.“