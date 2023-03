Mercedes is ook im nieuwe Formel-1-jarige nicht een Red Bull herangerückt. Diese Erkenntnis herrscht voor hun Auftaktrennen. Lewis Hamilton is bitter enttäuscht. Mercedes zal umschwenken negeren.

Nach dem Stutterstart in Bahreinse hoed Mercedes bereid een kans van de Konzepts bei seinem neuen Formel-1-Auto angekündigt. “Wir sind einfach nicht gut genug”, zei teamchef Toto Wolff na de kwalificatie voor de Grand Prix van de jaren in TV-Sender Sky. “Der Rückstand ist weiter da. Wir haben nicht aufgeholt, wir haben uns nicht verbessert. Wir müssen oneinother Richtung einschlagen.”

Mercedes heeft een eigen eigenaar Rechnung schon zum Ende der vergangenen Saison auf eine Runde im Schnitt eine halbe Sekunde Rückstand auf Weltmeisterteam rode stier. In der kwalificatie ben Samstag zeker van Max Verstappen voor TeamCollege Sergio Perez die de pole position pakte. Die Mercedes-Fahrer George Russell als Sechster en Rekordweltmeister Lewis Hamilton als Siebter hatten non juwelen mehr als 0.6 Sekunden Rückstand auf den Red-Bull-Spitzenmann.

“Kleine heiligen Kuhe“

“Es gibt keine Heiligen Kühe. Wir müssen entscheid, welche Entwicklungsrichtung wir einschlagen wollen, um konkurrenzfähig zu sein und Rennen zu winnen”, betonte Wolff. Bij Red Bull is er geen potentieel, als der Rennstall bisher gezeegt hoed. “Die sind ein bisschen durch die Gegendcruist”, meinte der Österreicher über die Vorstellung in der Startplatzjagd. Der Weltmeister-Rennstall wollte seiner Einschätzung nach vermutlich nicht zuviel zeigen, sodass der Vorsprung “nicht zu groß” erscheint.

Hamilton is mit dem neuen Wagen nicht zufrieden at all. “Für mich hat sich das Auto nicht lebendig angefühlt, eher durchschnittlich”, meinte der 38-Jährige. “Es ist keine unmögliche Herausforderung, die da vor uns liegt and wir können den Abstand verringern, aber wir müssen sehr konzentriert sein and weiter Druck machen.”

dpa