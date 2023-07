Im Formel 1 Vieles ist seit dieser Saison neu geworden. Zahlreiche Veränderungen im und am Wagen sind deutlich erkennbar. Pirelli-Reifen können auch dafür sorgen, dass der ein oder andere Fahrer einen großen Erfolg feiern konnte. Nun gibt es gute Nachrichten, über die sich vor allem Ferrari freuen dürfte.

Die Formel-1-Teams konnten in Barcelona erstmals die neuen Pirelli-Reifen für den Großen Preis von Großbritannien testen. Davon könnte Ferrari am meisten profitieren.

Formel 1: Mega-News für Ferrari

Nach einem mäßigen Formel-1-Start kommt Ferrari immer besser in Fahrt. Teilweise lagen Charles Leclerc und Carlos Sainz so weit hinter den drei Topteams Red Bull, Mercedes und Aston Martin, dass sie sich in der Konstrukteurswertung mit dem vierten Platz begnügten. Doch seit Kanada gibt es bei der Scuderia wieder Hoffnung.

Auch interessant: Wimbledon 2023: Das Spektakel war eröffnet – doch nun folgt die bittere Nachricht für alle Fans

In Österreich konnte Leclerc den zweiten Platz belegen. Sein Teamkollege Sainz wurde Fünfter. Wichtig für das Team: Mercedes und Aston Martin wurden abgehängt. An Red Bull führt in diesem Jahr kein Weg vorbei. Aber vielleicht bald? Für Ferrari gibt es gute Nachrichten von Pirelli.

Der Reifenhersteller bringt am Sonntag (9. Juli) neue Reifen zum Großen Preis von Großbritannien. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hofft, dass sie ein „Game Changer“ sein können. Die neuen Reifen stammen aus dem Testprogramm 2024 von Pirelli und werden frühzeitig eingeführt, um den höheren Belastungen durch den erhöhten Abtrieb gerecht zu werden, den die Teams im Zuge der Weiterentwicklung der Autos erwarten.

Neue Reifen machen Ferrari Hoffnung

So wird in der Formel 1 spekuliert, dass die neuen Pirellis eine stärkere Front haben werden. Davon dürfte neben Ferrari auch Aston Martin profitieren, die in diesem Bereich derzeit etwas schwächer sind als die anderen Teams.

Ob es die Scuderia tatsächlich weiter nach vorne bringt, wird sich am kommenden Wochenende zeigen. Mittlerweile blickt kaum noch jemand auf den ersten Platz in der Konstrukteurswertung, der bereits für Red Bull bestimmt ist. Ähnlich verhält es sich in der Fahrer-Weltmeisterschaft, die Max Verstappen gewinnt.

Weitere Neuigkeiten für Sie:

Dennoch hoffen viele Rennställe, mit neuen Reifen den Brause-Rennstall von der Spitze verdrängen zu können – darunter auch Ferrari mit den beiden Fahrern Leclerc und Sainz.