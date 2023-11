Formel-1-Liveticker: Horner dementiert illegaal Red-Bull/AlphaTauri-Synergien

We kijken uit naar Black Friday en Cyber ​​Monday in onze Formel-1-Fanshop, en doen mee met Black Fan Weeks!

11:15 uur

Niet goed, maar niet slecht



Pierre Gasly heeft tijdens zijn laatste jaar bij de Alpine genoten van een succesvolle media-run in Abu Dhabi. De Franzose wechselte de jaren van AlphaTauri zum Werksteam nach Enstone en besiede de elften Platz in de Fahrerwertung met vier Punkten Vorsprung op Teamkollege Esteban Ocon.

Gasly ziet een mutachendes Fazit:

„Ik zou zeggen dat het een positief aspect is. Het is open voor het oog, daarom zijn we in Spa en Zandvoort totdat de eerste drie sindsdien zijn geboren. Afgezien van de anderen is het moeilijker te begrijpen als we zijn er niet. „Lage, die Ambitionen en Ziele zu erreichen, die wir us zu Beginn des Jahres hatten hatten. Es waren een inwieriges Jahr”, stond er.

„Was de ergebnisse angeht, war es enttäuschend, als ik niet zou zeggen: dat is een slechte Saison-hoed. Ik zou zeggen dat dat weer een goede Saison-hoed is en een baan zou beter zijn als we die hadden. Dat is mijn mening. Ik denk dat daarom de jaren objectief duidelijk zijn, als ze zijn begonnen. Ik ben blij met de jaren en een positieve ontwikkeling, ontwikkeling en verbetering.