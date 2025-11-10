Stand: 10. November 2025 13:05 Uhr

Formel-1-Fahrer Lando Norris ist auf dem Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel. Doch um Anerkennung muss der Brite noch kämpfen.

Lando Norris muss sich fast wie ein möglicher Weltmeister zweiter Klasse fühlen. Auch nach seiner fehlerfreien Fahrt zu einem triumphalen Sieg beim Großen Preis von São Paulo gab es Buhrufe – wie schon beim noch souveräneren Erfolg des 25-jährigen Briten von McLaren in Mexiko-Stadt. „Es gibt immer Leute, die versuchen, einen ein wenig runterzuziehen“ sagte Norris: „Das ist nicht das Schönste.“

Norris siegt, Verstappen erhält Lob

Norris‘ größtes Problem ist Max Verstappen – nicht, wenn es drei Rennen vor Schluss um die Punkte in der Formel-1-WM-Wertung geht. Es ist eine emotionale Sache, Verstappen wurde in Brasilien zum „Weltmeister der Herzen“ gekrönt. Als Dritter aus der Boxengasse kommen. „Unglaublich“ sagte er selbst.

„Verstappen fuhr wie ein Gott!“ Sogar die „Daily Mail“ aus Norris‘ englischer Heimat bezeugte dies. „Es war eine außergewöhnliche Fahrt, auch wenn Lando Norris mit seinem Sieg in Interlagos ein perfektes Wochenende hatte und seinen Anspruch auf den Titel sicherte.“ schrieb der Guardian. Die Lobeshymnen aus Spanien sind da nicht anders. „Norris triumphiert in Brasilien und baut seinen Vorsprung aus, aber Verstappen bleibt der König: Max liefert vom letzten Platz eine brillante Leistung ab“ sagte „Mundo Deportivo“.

Doch der König muss seinen Thron räumen, wenn nicht erneut ein kleines Formel-1-Wunder geschieht. Der Gesamtdritte Verstappen hat 49 Punkte Rückstand und reist in knapp anderthalb Wochen nach Las Vegas. Oscar Piastri ist derzeit Zweiter im zweiten McLaren.

Norris will nur sich selbst betrachten

Norris scheint seinen Weg gefunden zu haben. „Ignorieren Sie einfach jeden, der Unsinn über Sie redet.“ sagte der Engländer mit einem freundlichen Lächeln am Sonntagabend in Sao Paulo.

Wahrscheinlich habe er zu Beginn des Jahres zu viel darüber nachgedacht, wie die Leute ihn wahrnehmen und wie er dargestellt werden würde, sagte er nach seinem siebten Saisonsieg. „Ich habe gelernt, besser mit diesen Dingen umzugehen“ betonte er. Es gehe darum, sich auf sich selbst zu konzentrieren, sagte Norris.

Viel Kritik an Norris

All das sagt viel über das Innenleben des 25-Jährigen aus. Der lange als Ausnahmetalent gefeierte Norris erntete in den letzten Monaten viel Kritik: Er sei zu weich, zu unentschlossen – ungeeignet, wenn es tatsächlich um den Titel gehe.

Doch Norris hat seinen Kritikern in den letzten Wochen das Gegenteil bewiesen. Aus einem erheblichen Rückstand nach der Sommerpause schaffte er es, 24 Punkte vor Piastri und 49 Punkte vor Red-Bull-Pilot Verstappen zu liegen. Vor den letzten drei Stopps in Las Vegas (22. November), Katar (30. November) und Abu Dhabi (7. Dezember) spricht alles für Norris: die Stärke des McLaren, vor allem aber die Leistung des Engländers.

Sein Sieg in Brasilien vor Kimi Antonelli im Mercedes gelang ihm trotz Verstappens großartigem Comeback „Zweifellos das eines zukünftigen Weltmeisters“ schrieb auch der englische „Guardian“.