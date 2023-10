Auf seiner unerbittlichen Formel-1-Rekordjagd hat Max Verstappen nun die Legende Alain Prost eingeholt. Der dreifache Champion stellte am Sonntag in Mexiko mit seinem 16. Saisonsieg einen weiteren Rekord auf und zog mit seinem 51. Karrieresieg mit dem viermaligen Weltmeister Prost gleich. Platz zwei bei dem wegen eines Unfalls zwischenzeitlich unterbrochenen Spektakel in Mexiko-Stadt ging an Lewis Hamilton im Mercedes vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Dank eines fantastischen Manövers übernahm der von Platz drei gestartete Verstappen in der ersten Kurve die Führung von Leclerc und war danach nicht mehr zu stoppen. Lediglich in drei der bisher 19 Rennen dieser Saison gab es einen anderen Sieger. Auch in den verbleibenden drei Grand Prix kann der Niederländer die 53 Siege von Sebastian Vettel übertreffen und hätte dann nur noch Michael Schumacher (91) und Rekordmann Hamilton (103) vor sich.

Nico Hülkenberg blieb bei seinem 200. Rennstart als 13. erneut punktlos. Der Rheinländer war der 22. Fahrer und der vierte Deutsche in der Formel-1-Geschichte, der die 200er-Marke erreichte. „Ich blicke auf eine schöne Zeit, auf eine gute Karriere zurück“, hatte der 36-Jährige zuvor gesagt. In Mexiko lag er bis kurz vor Schluss auf dem zehnten Platz, bevor er aus den Punkterängen rutschte.

Kevin Magnussen prallt mit seinem Haas in die Streckenbegrenzung – das Auto fängt Feuer

Wie immer hatten die zehntausenden Fans im Autódromo Hermanos Rodriguez vor allem ein Auge auf ihren Lokalmatador Sergio Pérez geworfen. Nach einer längeren Formschwäche wird seit Wochen über die Zukunft des 33-Jährigen bei Red Bull spekuliert. Da half auch nicht, dass der Mexikaner im Qualifying langsamer war als der Australier Daniel Ricciardo im Alpha Tauri, der als möglicher Nachfolger gilt. Beim Start versuchte es Pérez vom fünften Platz aus mit der Brechstange – und übertrieb es. Bei hoher Geschwindigkeit setzte er sich vor Kurve eins neben Leclerc, drehte sich aggressiv und prallte in den Ferrari. Der Red Bull wurde kurzzeitig angehoben und rutschte beschädigt von der Strecke. Pérez schaffte es zurück an die Box, musste aber aufgeben. Er stieg geschockt aus dem Auto, seine Fans waren schockiert. „Ich bin natürlich traurig. In der ersten Kurve war kein Platz für drei Autos, so etwas passiert“, sagte Pérez.

Teamkollege Verstappen zeigte hingegen, wie es geht. Im Windschatten von Leclerc hielt er an und überholte Monegasque und seinen Ferrari-Kollegen Carlos Sainz in Kurve eins. Die Überraschung aus dem Qualifying, als sich der dreimalige Weltmeister den Scuderia-Fahrern geschlagen geben musste, wurde schnell korrigiert. In der dünnen Luft auf 2200 Metern Höhe konnte Verstappen zunächst das Rennen kontrollieren. Bald hatte er seine 800. Führungsrunde des Jahres – ein weiterer Rekord für seine Statistik. Weiter hinten verteidigte der jubelnde Hülkenberg mit aller Kraft seinen achten Platz, den er sich zu Beginn geschickt erobert hatte. Nach der ersten Boxenstopp-Runde lag er wieder auf dem neunten Platz und die geringe Chance auf Punkte blieb bestehen.

Verstappen selbst eröffnete die erste Phase des Reifenwechsels. Mit frischen Gummiwalzen legte der Red-Bull-Star ein enormes Tempo vor. Die beiden Ferrari-Verfolger und Hamilton versuchten es deshalb mit einem taktischen Trick und wollten sich einen Boxenstopp ersparen. Doch in Runde 35 galt diese Strategie nicht mehr. Kevin Magnussen prallte mit seinem Haas in die Leitplanke neben der Strecke. Grund war ein Bruch in der Aufhängung am Heck des Rennwagens. Das Auto des Dänen wurde schwer beschädigt und fing sogar Feuer. Die Rennleitung unterbrach das Rennen, um Aufräumarbeiten durchzuführen. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

Nach einer Pause von rund 20 Minuten starteten wir wieder aus dem Stand. Verstappen verteidigte den ersten Platz problemlos. Nach einem intensiven Duell mit Leclerc belegte Hamilton, der auf den schnelleren Soft-Reifen startete, bald den zweiten Platz. Also gingen wir dem Ziel entgegen. Verstappen baute seinen Vorsprung weiter aus. Knappe Duelle gab es nur um die hinteren Punkteplätze. Auch Hülkenberg hatte ein schlechteres Ende.