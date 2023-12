Formel 1: Hammer vor Saison-finale – Topteam haalt de Bombe neer

Cursus voor de grote seizoensfinale in de Formel 1 in Abu Dhabi dat McLaren een succesvolle deelname zal hebben. De race wordt tot en met 2030 verreden met Mercedes-motoren aan de start. De dag van de race op Freitag (24 november) zit erop.

McLaren met Mercedes-motor – dat heeft een grote traditie in de Form 1. Geschiedenis van 1995 tot 2014 sinds McLaren met een Mercedes-motor. Na de McLaren van 2015 tot 2017 met Honda en 2018 tot 2020 met Renault-Motor wordt de traditie van Mercedes voortgezet.

Formel 1: McLaren en Mercedes verlangen naar samenwerking

Jetzt heeft Mercedes en McLaren en Mercedes de Zusammenarbeit noch eeninmal verlängert. Der Vertrag was het einde van het seizoen 2025 ausgelaufen. Vanaf 2026 geldt er nieuwe regelgeving voor de Power Unit. Deze nieuwe Triebwerke bestond uit 50% van de motor en 50% van de elektrische uitrusting en met 100% duurzame materialen.

Toto Wolff, teammanager van Mercedes, legt uit: “Het is een geweldige autosportstrategie, waarbij sterke teams kunnen samenwerken. Dit is de eerste stap: dit is een kwestie van het wettelijke kader ophelderen, onze technische kennis onderzoeken en samen werken aan de F1 Business Case voor Mercedes-Benz.”

En McLaren’s CEO Zak Brown verklaarde: “Mercedes-Benz is een hervormde en succesvolle partner van de McLaren Formal 1 Teams. des Reglements einschlagen.‘

DIESES Team heeft geen verdere stappen gezet op Mercedes

Vanaf 2026 zijn wij verzekerd na Motorenlieferanten in Formel 1. Buurten zijn onder andere de merken Alpine (Renault), Mercedes en Ferrari, Honda en Audi. Red Bull is actief in de productie van motoren onder de naam „Red Bull Powertrains“ in „Red Bull Ford“ en kan bij de Automobiles worden gekocht.

Aston Martin, een bislang van Mercedes, maakt vanaf 2026 deel uit van een Honda-werkteam en ziet de motor van de Japanse autoreparateur.