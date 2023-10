Bei seinem ersten Auftritt nach dem Gewinn seines dritten Weltmeistertitels erlitt Max Verstappen einen Rückschlag. Die Pole-Position in Austin geht an Charles Leclerc im Ferrari.

Ein Fahrfehler tötete den Formel-1-Champion Max Verstappen kostete die beste Startposition für den Großen Preis der USA. Weil der Red-Bull-Pilot im Qualifying am Freitag (Ortszeit) in Austin kurzzeitig von der Strecke abkam, wurde seine Bestzeit von der Rennleitung annulliert. Daher wird Ferrari-Pilot Charles Leclerc morgen (21 Uhr/Sky) in Texas von der Pole-Position starten.

Bei der Jagd nach den Startplätzen belegte er den zweiten Platz Lando Norris im McLaren vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Verstappen musste sich mit dem sechsten Platz begnügen.

Für Nico Hülkenberg war der Arbeitstag nach dem ersten Teil der Qualifikation vorbei. Trotz neuer Komponenten an seinem Haas-Rennwagen kam der 36-Jährige nicht über den 16. Platz hinaus. In seiner letzten Runde fühlte er sich von den Red-Bull-Piloten leicht behindert. „Scheiße, Käse, da hätte heute noch so viel mehr drin sein können“, sagte Hülkenberg Himmel über seinen Ausstieg, den er als „mega-frustrierend“ bezeichnete.

Verstappen hatte vor knapp zwei Wochen in Katar bereits seinen dritten Titel in Folge gewonnen. Auch Red Bull ist bereits Konstrukteurs-Weltmeister. Für Verstappen geht es im Saisonendspurt noch um mögliche Rekorde wie die meisten Grand-Prix-Siege in einer Saison. Der Niederländer hat in diesem Jahr 14 der 17 Rennen gewonnen; seine Bilanz vom letzten Jahr liegt bei 15 Erfolgen.

Vor dem Hauptrennen auf dem Circuit of the Americas Formel 1 Ein weiterer Sprint am deutschen Sonntagabend (ab 00:00 Uhr/Sky). Es ist das fünfte von sechs dieser auf rund 100 Kilometer verkürzten Rennen in dieser Saison.

dpa