Formel 1 exclusief: Das große Team-Zeugnis von Experte Danner

De Stoppuhren zijn tevreden, de Formel-1-Saison 2023 Geschichte, Zeit für eine Bilanz. Samen met F1-expert Christian Danner, sport.de zijn alle piloten en teams blij. 22 Fahrer haben Lob en Tadel schon erhalten, jetzt sinds de rennställe dran.

Platz 10: Haas, 12 Punkte

De auto van de US-Teams was zowel sterk als snel op het rechte stuk, en was voor Nico Hülkenberg een uitstekende rijkwaliteit. Ik loop met de VF-23 aber als gnadenloser Reifenfresser. Hülkenberg en Kevin Magnussen kregen de kans om veilig te blijven. „Haas wordt bepaald door zijn eigen basisconcept – alles bij Ferrari en zijn belastinglimieten, dat was de prestatievraag. Nog twee goede piloten, maar vooral over de auto“, benadrukt Danner. Fraglich alldings, ob Haas nächste Saison de Kurve. De complete upgrade, de Truppe von Günther Steiner, die in 2024 met de auto schraubte, zal als Rohrkrepierer worden uitgevoerd.

Platz 9: Alfa Romeo, 16 Punkte

Omdat Andreas blij was met de Audi-ervaring, gingen ze allebei op pad naar Zwitserland, dus het viel mee. „Eine große Enttäuschung. Eigentlich hat nichts funktioniert, ußer Zufälle“, raast Danner.

Platz 8: AlphaTauri, 25 Punkte

Het Juniorteam van Red Bull staat over de hele linie open voor de concurrentie en is kritisch op de Formule 1 Expert. „Zodra we een Brachial Update hebben – en dat is directe ondersteuning van een Red Bull – hebben we onze Duitse Fortschritte gemacht. Dit komt omdat het team achter de ontwikkeling en communicatie staat“, analyseert Danner. De statistische belegering: 20 van de 25 Punkte fuhr die Truppe aus Faenza in de letzten fun Rennen ein.

Platz 7: Williams, 27 Punkte

Dit is het begin van het begin van de traditionele traditie (9 WM-titel) en de Rote Laterne innehaben – evenals Williams (van de Cost Green) als een team dat de nieuwe Reifen niet heeft getest. Ondertussen was ik trots op de race-ervaring, dankzij Toppiloot Alex Albon, je hebt miljoenen successen voor je teamgeld. Dan ziet Williams de weg: ‚Grundsätzlich aangezien hij een positieve instelling heeft. James Vowles, de nieuwe teamleider, heeft frisse wind. Het is duidelijk dat de vorige Jost Capito technisch alles klopt, en dat is altijd zo. Saisonergebnis. Vowles‘ Vorgänger heeft de fout gemaakt, de omzetting heeft dan zijn eigen scharnierkriegt. Entscheidend ist für Williams nun der nächste Schritt.‘

Platz 6: Alpine, 120 Punkte

Je jaar begint met een Französische Werksteam met een geweldige ontwikkeling – nu zul je in een bitterdere omgeving terechtkomen. „Alpine is ondergedompeld in de donkerste Kunst en Weise in Problemen. Het begon met jaren van succes met de ramp, maar het was ook een jaar met verschillende ontmoetingen met Otmar Szafnauer en niet veel competente mensen. Het is een man uit de regio, in Alpine „Ware eigentlich ein großreinemachen angesagt, um zu analysieren: Was de kracht van de mens hier inherent? Dat is niet aan de hand”, bekritiseert Danner. In de duidelijke tekst: Alpine kent geen lichte structuur en een gematigde hoeveelheid werk, zonder enige structurele veranderingen.

Platz 5: Aston Martin, 280 Punkte

Na twee jaar bij Sebastian Vettel begon het team weer te werken en dankzij onze succesvolle Fernando Alonso sloten we ons aan bij Punkte und Podien in de Flying Band. Ik heb de AMR23 gezien, zodat Aston Martin met een paar jaar „rückbaute“ gaat – en meteen weer verder gaat. “Wenn Teams kijken ernaar uit om je naast hun neus te zien. De technologie is in de eerste plaats vanzelfsprekend, de auto leeft tenslotte nog. De Fehler, de auto is sindsdien geland, de man is geboren. Ten eerste heeft iedereen die ik ken, alles geaccepteerd, aangezien alles goed is gedaan, en dat geldt ook voor Lance Stroll, die dat zou hebben gedaan“, legt Danner den Prozess uit.

Platz 4: McLaren, 302 Punkte

Dit is het begin van de jaren met Lando Norris en Oscar Piastri met „één complete Fehlkonstruktion“ (Danner) noch hoffnungslos achter haar. Met grotere upgrades, afhankelijk van het team in Woking voor een lange tijd. In de tweede helft van het jaar wachtte McLaren op het eerste Red Bull-vervolg. „Feit is dat deze updates de basis vormen van de kennis van de betrokken materialen, dat de auto vergeleken kan worden met de drijvende kracht van het team, dat wil zeggen de algemene leiding van de teams“, aldus de F1 Insider van de Mannschaft van Hoofdingenieur James Key. De Performance is voor alle McLaren-fans, dankzij het traditionele raceteam 2024, dat voor altijd zal blijven bestaan.

Platz 3: Ferrari, 406 Punkte

De Scuderia stond in Singapore altijd in de schijnwerpers, zoals Red Bull ooit in je leven was. Een dritter Platz reist dat Tifosi geen einmal ansatzweise vom Hocker is. „Ferrari is een val met een val. Het leven van onze klanten. De stabiliteit, de teamgeest, zelfs een man en een auto, met de stabiliteit van de man en de basisfuncties van de auto, daar is Ferrari erg blij mee“, zegt Danner. . De deskundige ziet een „Riesenjob“, de teamleider Fred Vasseur is er blij mee. ‚Ik weet niet zeker wie die persoon wil verliezen. Technisch gezien ben ik dat niet. Dat ben ik niet.‘

Platz 2: Mercedes, 409 Punkte

Het enige toekomstige Serien-Weltmeister-nieuws voor 2023 zal op de achtergrond duidelijk zijn, dus Red Bull zal binnenkort een nieuw succes boeken. „Sie haben Anfang des Jahres schon the fundamentalen Fehler gemacht, wieder with dem alten Fahrzeug-Konzept anzutreten: Eine absolute Katastrofen-Entscheidung. Wie zo etwas kan passeren, is mir schleierhaft. Ich verstehe es nicht – Ik weet het niet„, is Danner Fassungslos.

Als de Silberpfeile een nieuw concept was geweest, zou de auto ‘een beetje giftig’ zijn geweest. „Aber snellere oorlog is auch nicht“, zegt de huidige F1-piloot. „Wenn man bedenkt, wie viel Leute, die gigantische goede Köpfe viel in Brackley-werk, muss man vraagt: Was machen die da?! Die muss maar irgendeiner mal drufkommen, die wichtigen Parameter dus hinzukriegen, dat is Auto stabil onder de Top drie fährt Als De McLaren is belangrijk, we moeten de Mercedes kopen. Ze waren een groot succes.“

Plaats 1: Red Bull, 860 Punkte

De resultaten van het team en Max Verstappen 2023 waren: Red Bull had een volledige visie op Sergio Perez en zou nooit een architect van wereldklasse zijn geworden. „Dr. Marko is heel goed in wat hij zegt, dus zijn auto is beter dan de anderen, maar Verstappen is zoveel sneller“, zegt Danner: „Het hele ding is niet helemaal. Het was dramatisch overdreven. Ze waren voorbereid op al het kritische werk – Reifenabrieb, Aerodynamic – een oplossing die succesvol zou zijn.“ Het einde van de dominantie is nog niet in zicht.

Over persoon:

Christian Danner (65) won 1985 met de overwinning van de Formal 3000 Europameisterschaft in de Formal 1. Sinds 1986 heeft hij voor meer kleine teams deelgenomen aan de Royal Class en heeft hij deelgenomen aan 36 Grand Prix-starts in vier WM-kampioenschappen. Danach is aanwezig in de Amerikaans-Amerikaanse IndyCar Series en geavanceerde zum eerste Duitse Rennfahrer, in Formel 1 en IndyCar Punkte holte. In de DTM wilden we tussen 1988 en 1996 strijden om racen, en 1997 was ook een onderdeel van de autosport. Van 1998 tot 2022 reacties op de Bayer op de pagina van Heiko Waßer die Formel 1 op RTL. Danner werkt als tv-expert en social media coach. Hier kun je Christian Danner volgen op Instagram!