Nur die Formel 1-Mit dem Auto durch Singapur!

Beim dritten freien Training zum Großen Preis von Singapur kam es nach zehn Minuten zur ungewöhnlichsten roten Flagge aller Zeiten.

Eine Eidechse lief plötzlich quer über den Straßenverlauf.

ABBRECHEN!

Doch das kleine Tier hatte keine Lust, einfach so die Straße zu überqueren.

Gemächlich trottete das Reptil zur Seite. Doch dort warteten bereits die Wächter.

Plötzlich Vollgas!

Die Ordner hatten es auf den ungebetenen Gast abgesehen und rannten zu zweit (und mit einer großen Plastiktüte bepackt) hinter der Eidechse her.

Doch so schnell wollte das Tier nicht aufgeben – es fühlte sich schneller an als so mancher Formel-1-Fahrer.

Nach wenigen Augenblicken war die wilde Jagd vorbei und das freie Training konnte wieder beginnen.

Nach den ersten Trainingseinheiten am Freitag sieht alles nach einem Duell zwischen Lando Norris (24, McLaren) und Charles Leclerc (26, Ferrari) aus. Max Verstappen (26) hadert wie schon in den letzten Wochen mit seinem Auto – ein Sieg des amtierenden Weltmeisters ist mehr als unwahrscheinlich.

Im dritten Training (dem mit der Eidechse) sicherte sich Lando Norris mit 1:29.646 Minuten die beste Rundenzeit. Mercedes-Pilot George Russell kam auf Platz zwei ins Ziel (offiziell 0,479 Sekunden dahinter) – haderte allerdings mehrfach mit seinem Auto und kam von der Strecke ab. Norris‘ Kollege Oscar Piastri kam als Dritter ins Ziel.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen sicherte sich die viertbeste Zeit – hatte aber knapp 0,894 Sekunden Rückstand auf Norris. Die beiden Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc belegten die Plätze fünf und sechs.

Die Qualifikation findet heute um 15 Uhr deutscher Zeit statt (live auf Sky und im BILD-Liveticker), startet das Rennen beim Großen Preis von Singapur am Sonntag um 14 Uhr (live auf Sky und im BILD-Liveticker).