Formeel 1: Weltmeister Verstappen bekroont record en overwinning in Abu Dhabi

22 races, 19 belegeringen: Formel-1-Dominator Max Verstappen (Red Bull) won zijn eerste race van de Saison in Abu Dhabi.

Er zijn geen kansen of problemen met Charles Leclerc (Ferrari, +17.993 Sekunden) en George Russell in Mercedes (+20.328) tijdens de race (26.11.2023). Verstappen’s teamklasse Sergio Pérez finisht zijn race op het vierde vakje.

„Ein weiteres unglaubliches Running“ Verstappen speelde zowel de ziel als de box. „Je bent zeer grondig“ lobde Red Bull-teamchef Christian Horner.

Saison der Superlative voor Verstappen en Red Bull

Verstappen heeft er een Saison in gestopt, die in de Formal 1 zit dus nog niet gegeben hoed. De Dominator deelt meer orders uit en sluit zich dan aan bij de grootste Siege en de grootste Punkte in een Saison. Opmerkingen: Verstappen was erg tevreden over de bouwwerkzaamheden, er staan ​​575 Zähler. De Niederländer führt nu aan het einde van de WM-Wertung met de grootste ontwikkeling uit de geschiedenis.

En de resultaten werden bevestigd in 54. Grand Prix Siege, met de nieuwste lijst van de Niederländer in de huidige Bestenliste Sebastian Vettel achter zich. Nu zowel Rekordweltmeister Lewis Hamilton (103) als Michael Schumacher (91) hun leven hebben geleefd als oude en nieuwe Weltmeister. Vandaag werd Verstappen voor het eerst 26 jaar oud.

Horner noemt Verstappen „een van de grootste namen in Namen“

„Es was een onfassbare Saison“ citaat van de drie wereldmeesters: „Dat is het einde van de zaak. Ze konden nog steeds werken, dus het kon nog steeds. We zouden nog steeds hard werken, maar we zouden er nog steeds aan kunnen werken.“

Met alle beste cijfers „Muss man fangen, über ihn einen der grote Namen im Sport zprechen. Ich Denke, er hat seinen Platz dort verdient“ zei Red Bull-teamchef Horner over Verstappen.

De Duitse piloot Hülkenberg landt op Platz 15

De Duitse piloot Nico Hülkenberg, van Rang acht in de race, landde in de Saisonabschluss in de Haas nu op Platz 15. In de Teamwertung verteidigten Rekordweltmeister Lewis Hamilton en Russell voor Mercedes in Kampf met Ferrari Platz zwei in de Teamwertung achter Red Bull.

De race zelf is het mooiste spektakel, Verstappen legde de polepositie uit met een goede start en aanhoudend succes met Leclerc. Danach verwaltete er seinen Vorsprung, ohne alles is duidelijk davonzuziehen.

Maar ook al waren de eerste Boxenstoppers zonder problemen geliefd, toch zat er Angriff von Leclerc op Verstappen. In de Folge konnte der Niederländer auf der harten Reifenmischung ein Polster herausfahren. Ze zijn blij dat ze een goede relatie met elkaar hebben, zodat hun herinneringen bewaard kunnen worden.