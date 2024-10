Voor Red Bull zal het altijd erger zijn. Het topteam van de Formel 1 is de eerste keer dat WM-Führung in het teamwerk van een McLaren abgeben is en ook in de Fahrerwertung kon de Mission Titelverteidigung gescheiden worden. De kracht van het stuk volgt echter een kruidenherstel na de andere.

De afgelopen weken heeft Red Bull meer lange jaren en uiterst belangrijke medewerkers gehad. Na Adrian Newey en Jonathan Wheatley voegen we Will Courtenay toe aan het Formel-1-Team.

Vorm 1: Mitarbeiter-Flucht trifft Red Bull-hart

Adrian Newey bracht in zijn leven veel tijd door voor Red Bull. De ster-ontwerper heeft het autojaar jarenlang vorm gegeven en vormt de absolute topauto’s van de vorm 1. Newey had een enorme anteil en de erfgenamen van de omgekomen Jahre.

In Zukunft liet Newey zich inspireren door Aston Martin, die auto’s ontwierp. Voor een paar weken bij de raceploeg die verantwoordelijk is voor de bescherming van de Britten raakt ook Red Bull absolute sterontwerpers kwijt.

Maar sportdirecteur Jonathan Wheatley werd losgelaten bij Red Bull. Er zullen Audi wechseln en de Rolle des Teamchefs einnehmen zijn. Op de dienstdag (24 september) is het dan mogelijk om kennis te maken met het vertrek van de drie topspelers: Courtesy wordt getrakteerd op stieren en kan meedoen aan McLaren-competities. Als het gaat om de release van Red Bull, is het nog onduidelijk.

Red Bull kaal noch Mittelmaß?

Met Newey, Wheatley en Courtenay brechen de Form-1-Rennstall drie absolute Säulen weg. De Design Chef is weg, de Sportdirecteur is weg en ook de Top Engineer is weg. Met een blik op de komende jaren – vóór alle regelgeving vanaf 2026 – aangezien er geen goede vooruitzichten zijn. Red Bull droogt de grote Absturz.

Kom dus bij ons logeren, zodat Verstappen zich in de toekomst bij het team kan voegen. De aankondiging zal worden uitgesteld tot 2028, maar de interesse in de leiders van wereldklasse van Mercedes en andere teams zal open blijven en de mogelijkheid om te intensiveren. De erfenis van Red Bull zal door de Kippe gehoord blijven worden.