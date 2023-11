Formeel 1: Heftiger Nackenschlag offiziell – Hülkenberg am Abgrund

Je begint met lekker eten te eten – en geniet van een bittere maaltijd. Het eerste seizoen na de grote Formel 1-Rückkehr dürfte sich Nico Hülkenberg anders vorgestellt haben. Het gevoel van eigenwaarde voor het haasverhaal was zodanig dat het vernietigd zou worden.

Als je geïnteresseerd bent om de Saison-Rennen der Formel 1 in Abu Dhabi te bekijken (hier meer over de Finale), dan is het tijd om te komen. Voor Hülkenberg en Haas is het nu eindelijk duidelijk: dat Schmach niet meer abzuwenden is. En dat zou wel eens kunnen gebeuren.

Vorm 1: Desaster perfect

In het Westen heb ik nooit gezegd dat ik een altbekanntes Muster ben. Ik ben enorm aan het kwalificeren met Hülkenberg (hier meer informatie erover), er is geen twijfel dat de auto in de Top 10 zal staan. Ik ren achter jedoch aan die snel Ernüchterung onderdompelt. Auf lange afstand is niet gemakkelijk om mee te concurreren.

Ook spannend: Verstappen voert een verhitte discussie! Moet die FIA ​​jetzt-act?

Hülkenberg was trots op het punkteam, dat ook lid was van het team, en was er niet blij mee. Die bittere Konsequenz: Haas beendet das Year in der Formel 1 als Letzter in der Konstrukteurswertung – vier Punkte hinter Alfa Romeo.

Massieve Einbussen

En dat is wat volgt. Dem US-Rennstall gehen Einnahmen in Millionenhöhe fluit. Geld, dat is een goede zaak, dat is goed geld. Zo’n zieke man viel in één update in Kapital, dat er helemaal geen werktijd is, dat de auto langzaam effectiever wordt.

Hülkenberg heeft aangekondigd dat het team klaar zal zijn om afgeleverd te worden, vooral in Abu Dhabi. Mijn vader was altijd blij met meer Quali-Wunder-drankje – meer dan dat. Na dit seizoen kunnen we genieten van ons nieuwe leven. Er is geen mysterie, dat is de waarheid.

Formeel 1: Haas wieder Schlusslicht

Die Saison 2023 dare ohne Zweifel werd bestempeld als Catastrofe voor Haas. Met grote zielen, man Nico Hülkenberg letzten Winter. Dafür feuerte man Mick Schumacher, der nicht constante Punkte holte. En nog een man die aan het einde van de classificatie ab kwam.

Meer nieuws voor nu:

Een klein deel van de hele wereld: geeft dus om het functioneren van de auto gedurende het jaar dat deze in het windkanaal meegaat. Als de updates op de Strecke niet meer functioneren, kan een man in de Formel 1 niet meer werken. Haas en Hülkenberg rijden door het platteland – en als ze voorbij komen, dat is in 2024, is er ook geen sneeuwbal.