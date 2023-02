Forest und Leeds – zwei Vereine, die für immer von einem Manager verbunden sind, aber vor dem „Clough Derby“ unterschiedlichen Zukunftsaussichten gegenüberstehen

talkSPORT-Moderator Mark Webster wirft einen Blick auf das „Clough Derby“

Vierundvierzig Tage. Das war alles, was es brauchte.

Die Legende von Nottingham Forest, Brian Clough, hat es berüchtigterweise geschafft, nur 44 Tage als Manager von Leeds United zu überleben. Infolgedessen waren diese treuen Klubs in der Fußballfolklore für immer miteinander verbunden.

Steve Cooper hat bei Forest eine beeindruckende Trendwende bewältigt

Es ist jedoch schon eine ganze Weile her, dass sich beide im City Ground als Top-Teams getroffen haben. Eigentlich nicht seit dem 17. Oktober 1998. Als es sogar Ehrenpunkte gab, traf Steve Stone für die Heimmannschaft und Gunner Halle für die Gäste.

In den Unterständen war Leeds-Ikone David O’Leary gerade von seiner Hausmeisterrolle zurückgetreten, nachdem er den Auftritt von seinem Mentor George Graham geerbt hatte.

Dave Bassett verbrachte seine letzten Monate als Forest-Chef, Ron Atkinson ersetzte ihn, konnte sie jedoch nicht vor dem Abstieg retten. Leeds wurde beeindruckender Vierter.

Das bringt uns zum heutigen Tag und die beiden Teams wieder zusammen in der großen Liga neben The Trent, unglaubliche vier Jahrzehnte später.

Und ein kurzer Blick auf die untere Hälfte der Tabelle deutet darauf hin, dass die Situation beider Klubs derzeit so eng beieinander liegt wie das 1:1 damals im Jahr 1998.

Oder sind Sie? Anfang Oktober entschieden sich die Eigentümer von Forest, ihren Manager Steve Cooper abzuknallen. Der, wie sich herausstellte, tatsächlich an einer Startpistole befestigt war.

Denn seit er einen neuen Vertrag erhalten hat, hat Cooper seine Mannschaft aus den Blöcken und in einen 17-Punkte-Lauf geführt. Damit sind sie dem Gedränge der Teams in und um die Abstiegszone voraus.

Clough leitete Forest nach seiner kurzen Zeit in Leeds

Im gleichen Zeitraum hat Jesse Marschs Leeds nur neun geschafft. Sie zappeln mit 18 Punkten.

Dennoch gab es im Januar-Transferfenster einen Hoffnungsschimmer für Marsch, mit vier frischen Gesichtern und einem bekannten, Jack Harrison, der letztendlich nicht zu Leicester wechselte.

Überraschung, Überraschung, aber Forest war auch offen für Geschäfte. Und haben sich einen WM-Torwart sowie den ehemaligen Favoriten von Leeds, Chris Wood, geholt.

All dies summiert sich zu einem wirklich entscheidenden Clough Derby in der oberen Spielklasse in der unteren Hälfte.