Fords Preissenkungen für Elektrofahrzeuge könnten die Rentabilität unter Druck setzen, ein Gegenwind, den der Autohersteller angehen muss

Ford Motor (F) bestätigte am Montag, was Jim Cramer seit Wochen spekuliert: Preissenkungen für seine Elektrofahrzeuge nach ähnlichen Schritten von Tesla (TSLA). Während die Teilnahme an diesem Preiskampf für Ford notwendig war, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Kundennachfrage aufrechtzuerhalten, sind wir besorgt über die Delle, die der Club in Bezug auf die Rentabilität hat. Ford wird die Preise für seinen Mustang Mach-E, einen Konkurrenten von Teslas Crossover-SUV Model Y, je nach Modell um durchschnittlich 4.500 US-Dollar senken. Die Preisnachlässe, die zwischen 600 und 5.900 US-Dollar liegen, kamen nur wenige Wochen, nachdem Tesla die Preise für Model Ys auf 13.000 US-Dollar gesenkt hatte. Ford verwies als Gründe für seine Antwort auf Anreize für Elektrofahrzeuge von Tesla und dem Bund. Durch die Senkung der Preise für EV-Aufkleber können mehr Modelle für die Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar in Frage kommen, die Teil des Inflation Reduction Act ist. Abhängig von den Modellen „verletzt Fords Preissenkung unsere Entscheidung, Ford zu besitzen", sagte Jim am Montag, nachdem der Autohersteller sagte, der Umzug werde einige Mach-E-Verkleidungen unrentabel machen. „Wir werden niemandem den Boden überlassen", sagte Marin Gjaja, Chief Customer Officer des Elektrofahrzeuggeschäfts von Ford. „Wir produzieren mehr Elektrofahrzeuge, um die Wartezeiten der Kunden zu verkürzen, [and] wettbewerbsfähige Preise anbieten. Gjaja fügte hinzu, dass eine Produktionssteigerung und niedrigere Rohstoffkosten dazu beitragen könnten, die Auswirkungen von Preissenkungen auszugleichen. Vielleicht helfen diese Faktoren Ford dabei, einige seiner Margen zu schützen. In der Vergangenheit sagte CEO Jim Farley, Ford werde Elektrofahrzeuge nur dann bauen, wenn sie profitabel seien. Im vergangenen Jahr kündigte Ford eine Aufteilung seiner EV- und Verbrennungsmotoreinheiten in separate Geschäftsbereiche an – genannt Ford Model e bzw. Ford Blue – mit dem Ziel, die jeweils einzigartige Effizienz zu steigern und die Gewinne zu maximieren. Letztendlich will der alte Autohersteller und zweitgrößte EV-Hersteller bis Ende 2026 mehr als 2 Millionen Elektrofahrzeuge produzieren und schließlich Tesla schlagen, den derzeitigen Marktführer, der den Preis auf dem Markt diktiert. Während die Aktien von Ford im Nachmittagshandel um 2,5 % fielen, hat sich die Aktie nach dem Einbruch im letzten Jahr im Jahr 2023 um mehr als 11 % erholt. Auch die Tesla-Aktien wurden 2022 gebeutelt, aber sie haben in diesem Jahr bisher mehr als 37 % zugelegt. F 1Y Mountain Ford (F) 1 Jahr Wertentwicklung Die Meinung des Clubs Angesichts der Bedenken der Anleger über den Margendruck aufgrund der Preissenkungen werden wir nach Mitteilungen zu Fords nächsten Schritten suchen, um das Problem anzugehen. Ja, es wurden Produktionssteigerungen und niedrigere Inputkosten angeführt. Aber die allein reichen nicht aus. Wir haben ursprünglich Ford-Aktien gekauft, weil wir an seinen Transformationsplan glaubten, ein führender Anbieter von Elektrofahrzeugen zu werden und gleichzeitig die Gewinne durch Massenproduktion, die Einstellung unrentabler Betriebe und verbundene Dienstleistungen und Erfahrungen für Kunden zu steigern. Die These wird noch einmal auf den Prüfstand gestellt. Ford hat unter der Führung von Farley deutlich seine Fähigkeit bewiesen, aus Verlustgeschäften herauszukommen. Wir werden nach dem CEO suchen, der diese Fähigkeiten nutzt, um herauszufinden, wie die Kosten gesenkt werden können, um die Mach-Es rentabler zu machen. Ford wird voraussichtlich nach dem Glockendonnerstag vierteljährliche Ergebnisse vorlegen, zusammen mit fünf anderen Club-Aktien. Laut Schätzungen von Refinitiv erwarten Autoanalysten, dass der Gewinn pro Aktie von Ford im vierten Quartal 62 Cent betragen wird, wobei der Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 6,9 % auf 40,3 Milliarden US-Dollar steigen wird.

Die Teilnehmer sehen am Freitag, den 15. April 2022, am Eröffnungstag der New York International Auto Show (NYIAS) in New York einen Ford Mustang Mach-E GT. Jeenah Mond | Bloomberg | Getty Images