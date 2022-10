Ford wird mit 2,7 Milliarden US-Dollar in Mitleidenschaft gezogen, da es die Bemühungen zur Entwicklung vollständig selbstfahrender Autos einstellt

New York

CNN-Geschäft

—



Ford zieht im Wesentlichen den Stecker bei den Bemühungen, sein erstes vollständig selbstfahrendes Auto zu entwickeln, und es wird den Autohersteller 2,7 Milliarden Dollar kosten, davonzukommen.

Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass es Argo AI, ein Technologieunternehmen für selbstfahrende Autos, in das es bereits 2017 eine Milliarde US-Dollar investiert hatte, keine finanzielle Unterstützung mehr leisten werde.

Anstatt Argo selbstfahrende Autotechnologie für Autos ohne Lenkräder, Bremsen oder Gaspedale entwickeln zu lassen – was in der Branche als Level-4- oder L4-Technologie bekannt ist – wird Ford stattdessen die interne Entwicklung einer niedrigeren Ebene der automatisierten Fahrtechnologie verfolgen .

Das Level, das es jetzt selbst verfolgen wird, bekannt als Level 3 oder L3, ermöglicht es einem Fahrer, unter bestimmten Bedingungen, wie z Steuerung des Autos, falls erforderlich.

Die Entscheidung bedeutet, dass Argo AI heruntergefahren wird. Und der Wertverlust von Fords Investition in Argo verursachte im gerade abgeschlossenen dritten Quartal eine Belastung von 2,7 Milliarden US-Dollar. Dies führte in diesem Zeitraum zu einem Verlust von 827 Millionen US-Dollar.

Selbst ohne die Sonderbelastungen für Argo und andere Posten meldete Ford einen bereinigten Gewinn je Aktie von 30 Cent, ein Rückgang gegenüber den 51 Cent, die es vor einem Jahr auf dieser Basis verdient hatte, aber eine leichte Verbesserung gegenüber den 27 Cent, die von den von Refinitiv befragten Analysten prognostiziert wurden .

Ford meldete Automobileinnahmen von 37,2 Milliarden US-Dollar, ein Sprung von 4 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr und 1 Milliarde US-Dollar mehr als die Prognosen der Analysten. Der Umsatz wurde durch höhere Fahrzeugpreise in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar unterstützt.

Ford hatte im Quartal einige Probleme, die über die Kosten für die Schließung von Argo hinausgingen. Es sagte, dass Lieferengpässe es mit etwa 40.000 Fahrzeugen in seinem Bestand am Ende des Quartals zurückgelassen haben, die gebaut wurden, aber auf benötigte Teile warten, bevor sie an Händler versendet werden können.

Es wurde auch von unerwartet hohen Lieferantenzahlungen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar und einem Anstieg der Rohstoffkosten um 1,5 Milliarden US-Dollar getroffen.

Und es hatte aufgrund dieser höheren Rohstoffkosten einen geringeren Gewinn und eine geringere Gewinnmarge auf seinem nordamerikanischen Kernmarkt und einen Verlust in China aufgrund der Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen.

Während höhere Preise für Fahrzeuge dazu beitrugen, dass die europäische Einheit im Vergleich zu einem knappen Verlust vor einem Jahr einen knappen Gewinn im Quartal verzeichnete, räumte CEO Jim Farley ein: „Unsere Leistung in China und Europa ist nicht annähernd so gesund, wie wir es uns wünschen sein.“

Aber, in guten Nachrichten, Ford hat sein Ziel für das Gesamtjahr Cash, das durch das Unternehmen generiert wird, auf 9,5 bis 10 Milliarden US-Dollar angehoben – von 5,5 auf 6,5 Milliarden US-Dollar – aufgrund der Stärke des Automobilgeschäfts des Unternehmens.

Die Aktien von Ford (F) fielen nach den Gewinnmeldungen im nachbörslichen Handel um 1 %.

Aber am Ende war die große Neuigkeit des Gewinnberichts eine große Richtungsänderung bei selbstfahrenden Fahrzeugen.

Das Unternehmen besteht darauf, dass es weiterhin erwartet, in Zukunft vollständig selbstfahrende Fahrzeuge anzubieten, nur nicht früh genug, um die Investitionen zu tätigen, die eine solche Technologie heute erfordern wird. Es wurde entschieden, dass es besser ist, in Fahrerassistenztechnologie zu investieren, die näher an der Implementierung in Fahrzeuge heute ist und die Kunden von ihren Neuwagen erwarten, als in eine Flotte von Robo-Taxis ohne Fahrer an Bord.

„Wir sehen der Zukunft von L4 ADAS optimistisch entgegen [advanced driver assistance systems]aber rentable, vollautonome Fahrzeuge in großem Maßstab sind noch in weiter Ferne und wir müssen diese Technologie nicht unbedingt selbst entwickeln“, sagte Farley.

Farley sagte, er erwarte, dass er in der Lage sein werde, für viele der Argo-Mitarbeiter bei Ford Jobs zu finden und sie dazu zu bringen, die Gänge zu wechseln, um L3-Fahrerassistenzfunktionen zu entwickeln.

„Das ist in vielerlei Hinsicht die Entscheidung, die das antreibt, was wir hier bei Argo tun. Wir sind von der L3-Mission zutiefst begeistert“, sagte Doug Field, Chief Advanced Product Development and Technology Officer von Ford.

Er sagte, es sei nur so viel Talent verfügbar, um die verschiedenen Fahrerassistenz- und Selbstfahrfunktionen zu entwickeln.

„Auf diese Weise wollen wir dieses Talent nutzen“, sagte er.