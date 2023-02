Ford ProTM hat kürzlich sein FORDLiive Center auf dem Ford-Werksgelände in Köln-Niehl i. eröffnet

Das FORDLiive Center in Köln hat seinen Betrieb aufgenommen. Auf einer Fläche von 345 Quadratmetern arbeiten die derzeit 30 FORDLiive-Center-Spezialisten werktags von 8 bis 18 Uhr. Ihre zentrale Aufgabe ist die Betreuung des Ford Transit Centers – also der auf Ford-Nutzfahrzeuge spezialisierten Handelsbetriebe in Deutschland, Österreich, der Schweiz ( DACH-Märkte) und in Benelux – bei der Maximierung der Einsatzbereitschaft der Kundenfahrzeuge, indem service- und wartungsbedingte Werkstattbesuche auf ein Minimum reduziert werden. Denn Nutzfahrzeuge sind nur dann produktiv, wenn sie einsatzbereit sind. Bezogen auf die Nutzfahrzeuge der Ford-Kunden konnten dank FORDLiive allein im vergangenen Jahr europaweit 301.000 Service- und wartungsbedingte Ausfallzeiten und damit Standzeiten vermieden werden. Dies entspricht einem Gegenwert von 138.000 Euro. Wichtig zu wissen: Ausfallzeiten durch Service oder Reparaturen sind nach Treibstoff- und Abschreibungskosten der drittgrößte Kostenfaktor für Flottenbetreiber. Die Ford Transit Center, es gibt rund 800 in Europa und derzeit 233 in Deutschland, sind spezialisiert auf Ford-Nutzfahrzeuge einschließlich des vollelektrischen Ford E-Transit.

Jeder der FORDLiive Center-Spezialisten betreut rund zehn Autohäuser mit durchschnittlich 15 bis 30 Fällen. Dabei greifen die FORDLiive-Center-Spezialisten auf verschiedene Daten zurück – etwa Fahrzeugzustandsdaten, die in Echtzeit über das bordeigene Fahrzeugmodem an die Händler und Ford übermittelt werden, und Reparaturstatusdaten, die die Ford-Händler sowie Daten von Ford erhalten Netz der Pannenhilfe. Jörg Pilger, Director Ford Customer Service für Deutschland, Österreich und die Schweiz, erklärt: „Aufgrund unseres Versprechens, Kunden bei der Steigerung der Produktivität ihres Unternehmens zu unterstützen, vernetzen unsere Spezialisten im FORDLiive Center Ford-Know-how und Daten aus Kundenfahrzeugen mit unserem Ford Partner – so können dem Ford-Händler proaktiv die benötigten Teile oder Reparaturanleitungen sowie der technische Support angeboten werden, um die Fahrzeuge des Kunden schnellstmöglich wieder auf die Straße zu bringen. Michael Anton, Ford ProTM Customer Service, ergänzt: „Gemeinsam mit unseren Ford Partnern bildet das Kölner FORDLiive Center ein starkes Netzwerk, auf das sich unsere Kunden verlassen können. FORDLiive ist das Zusammenspiel von vernetzten Fahrzeuginformationen, den Ford Transit Centern und den FORDLiive Centern Das bedeutet, dass die Fahrzeuge unserer Kunden schneller aus der Werkstatt sind, und das ist gut für ihr Geschäft.“ Datenschutz hat höchste Priorität Echtzeit-Statusdaten vom Fahrzeug des Kunden werden über das FordPass Connect-Modem des Fahrzeugs an die Ford-Händler übertragen. Datenschutz wird hier großgeschrieben: Die Übermittlung dieser Statusdaten funktioniert nur, wenn der Kunde das Bordmodem aktiviert und damit der Datenübertragung ausdrücklich zustimmt. Die Händler greifen auf die Zustandsdaten der Fahrzeuge zu, um anstehende Wartungs- und Reparaturarbeiten zu planen und Ersatzteile zu beschaffen, bevor das Kundenfahrzeug in die Werkstatt kommt. Kommandozentrale: die 9 x 2 Meter große Power Wall Alle Informationen, die für eine höchstmögliche Einsatzbereitschaft der Kundenfahrzeuge relevant sind, werden im Kölner FORDLiive Center auf einer 9 x 2 Meter großen LED-Videowand der neuesten Generation – einer echten Powerwall – dargestellt. Es ist die Kommandozentrale des FORDLiive Centers. Die Spezialisten in Köln können beispielsweise anhand der von den Ford Transit Centern übermittelten Statusdaten den Reparaturfortschritt jedes einzelnen Fahrzeugs verfolgen und wissen auch, ob dieses Fahrzeug wiederholt in der Werkstatt steht. Darüber hinaus bieten die Spezialisten des FORDLiive Centers den Ford-Händlern kompetente Unterstützung bei der Optimierung der Einsatzzeiten von Kundenfahrzeugen. Für die Kunden bedeutet dies deutlich kürzere Werkstatt-Standzeiten ihrer Fahrzeuge und damit eine höhere Produktivität, da das betreffende Fahrzeug schnellstmöglich wieder einsatzbereit ist. FORDLiive-Zentren sind Teil des FORDLiive-Angebots Die FORDLiive Center – neben dem jetzt in Betrieb genommenen Kölner Center gibt es derzeit je eines in Großbritannien (Dunton), in Spanien (Valencia), in Ungarn und in Schweden – bilden zusammen mit den Ford Transit Centern – also das auf Nutzfahrzeuge spezialisierte Händlernetz von Ford – und der „Smart Support“ das kostenlose FORDLiive-Angebot. Unter „Smart Support“ verstehen wir, dass der Kunde, wenn er das FordPass Connect-Modem im Auto aktiviert, – wie das Ford Transit Center – alle wichtigen Fahrzeugstatusdaten in Echtzeit erhält. Michael Anton: „FORDLiive bündelt intelligente Wartung, schnelle Reaktionszeiten und datenbasierten technischen Support.“ Das FORDLiive-Angebot ist Teil des Ford ProTM Service FORDLiive ist Teil des Ford ProTM Service. Das Angebot „Service“ besteht neben FORDLiive aus den Modulen Transit Center, FORDLiive Fleet Care und Mobiler Service. Ford ProTM Service ist ein zentraler Bestandteil von Ford ProTM, dem verzahnten, ganzheitlichen Vertriebs- und Servicekonzept, das sich mit praxisorientierten Dienstleistungen an gewerbliche Kunden aller Branchen und Größen richtet und mit der Auslieferung des Ford-Nutzfahrzeugs an den Kunden beginnt. Ford ProTM Das vorrangige Ziel von Ford ProTM – das „Pro“ steht für Produktivität oder besser: für Produktivitätsoptimierung – ist es, gewerbliche Kunden von Ford in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen zu unterstützen und dadurch die Produktivität ihrer Geschäftstätigkeit zu steigern, beispielsweise durch eine effiziente Planung und Steuerung die notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten. Claudia Vogt, Direktorin von Ford ProTM für Deutschland, Österreich und die Schweiz: „Wir unterstützen unsere gewerblichen Kunden vom Kauf bis zur Stilllegung ihrer Fahrzeuge. Ford Pro wurde in erster Linie für gewerbliche Kunden entwickelt, deren Fahrzeuge bundesweit unterwegs sind. Kleinere Flotten können das aber schon.“ profitieren auch Sie von den smarten Funktionen und praktischen Serviceangeboten.“ Jörg Pilger ergänzt: „In seiner Gesamtheit stellt das Ökosystem Ford Pro einen Schritt in Richtung unterbrechungsfreie Betriebszeiten dar – das ist unsere Vision für die Zukunft der Nutzfahrzeuge, die darauf abzielt, den Geschäftserfolg unserer gewerblichen Kunden zu maximieren. Denn eines ist klar: wir wollen, dass sich unsere Kunden voll auf ihr Geschäft konzentrieren können und die eingesetzten Fahrzeuge voll einsatzfähig sind.“ Link zu weiteren Informationen Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter folgendem Link: https://fordpro.fordpresskits.com Ford-Werke GmbH Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiter. Seit ihrer Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.

Ford-Werke GmbH

