Ford Mustang Mach-E hat eine Meile Kabel, die er nicht brauchte. Das ist eine große Sache

Ford hat diese Woche gezeigt, dass es für traditionelle Autohersteller nicht so einfach sein wird, Tesla im Rennen um den Bau des besseren Elektrofahrzeugs einzuholen, ungeachtet dessen, was Teslas Zweifler denken.

Ford-CEO Jim Farley sprach ziemlich unverblümt über die Probleme, die Ford bei der Einführung seiner heißen EV-Modelle, des Mustang Mach-E und des F-150 Lightning Pickup, erlebte. Während beide Fahrzeuge eine lange Liste wartender Kunden haben, gab Farley zu, dass Ford bei ihrer Produktion auf zahlreiche Probleme stieß.

„Wir wussten nicht, dass unser Kabelbaum für Mach-E 1,6 Kilometer länger war als nötig. Wir wussten nicht, dass es 70 Pfund schwerer ist und das war’s [cost an extra] 300 Dollar pro Batterie“, sagte er am Donnerstag bei einem Gespräch mit Investoren. „Wir wussten nicht, dass wir zu wenig in die Bremstechnologie investiert haben, um Batteriegröße zu sparen.“

Farley sagte, diese und andere Kostenprobleme hätten dazu geführt, dass Ford „einen Gewinn von etwa 2 Milliarden US-Dollar auf dem Tisch liegen gelassen habe“.

Es ist ein Zeichen dafür, dass diejenigen, die vorhersagten, dass Tesla seinen Vorteil aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs bei den Elektrofahrzeugangeboten der etablierten Autohersteller bald verlieren würde, sich selbst übergriffen.

Diese Autohersteller haben den natürlichen Vorteil von tiefen Taschen, einem großen Netzwerk von Fabriken und Vertriebskanälen und mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung, dem Bau und dem Verkauf von Autos. Aber das bedeutet nicht, dass sie in die Herstellung eines Elektrofahrzeugs einsteigen können, als wäre es nur ein Update eines gasbetriebenen Autos oder Lastwagens, das sie seit Jahrzehnten herstellen.

„Tesla sitzt auf der Spitze des EV-Berges, den jeder andere Autohersteller zu erklimmen versucht“, sagte Dan Ives, technischer Analyst bei Wedbush Securities. „Leichter gesagt als getan.“

Nicht alle von Ford gemeldeten Probleme hängen mit seinem Versuch zusammen, auf eine Reihe von Elektrofahrzeugen statt herkömmlicher Verbrennungsmotoren umzusteigen.

Wie Farley bei dem Anruf einräumte: „Ford war in den letzten zwei Jahren die Nr. 1 bei Rückrufaktionen in den USA. Das ist natürlich nicht akzeptabel.“

Wie praktisch alle globalen Autohersteller strebt Ford danach, seine Fahrzeugpalette radikal zu verändern, mit einem Ziel von 40 % reinen Elektrofahrzeugen bis 2030, verglichen mit nur 3 % der US-Verkäufe im letzten Jahr. Dies geschieht aufgrund der wachsenden Kundennachfrage nach Elektrofahrzeugen, um strengere Umweltvorschriften auf der ganzen Welt zu erfüllen und auch um die Arbeitskosten zu senken – Elektrofahrzeuge erfordern etwa 30 % weniger Arbeitsaufwand für die Montage als ein herkömmlicher Verbrennungsmotor. Aber der Beginn dieser Transformation ist eindeutig nicht so reibungslos verlaufen, wie Farley oder die Investoren es sich wünschen.

„Während wir Fortschritte machen, ist es harte Arbeit“, sagte Farley. „Wie bei jeder Transformation dieser Größenordnung bewegen sich bestimmte Teile schneller als ich erwartet habe und andere Teile brauchen länger.“

Farley versprach, dass Ford aus den Problemen lernt, auf die es stößt. Er sagt, dass die gewonnenen Erkenntnisse die nächste Generation von Elektrofahrzeugen nicht nur besser, sondern auch effizienter zu bauen machen werden. Aber er sah sich Fragen von Analysten gegenüber, wann Ford in der Lage sein wird, diese Probleme zu überwinden und ähnliche Gewinnmargen wie Tesla zu erzielen, das regelmäßig Autos für über 25 % mehr verkauft, als sie das Unternehmen kosten.

„Vielleicht ist eine andere Art zu fragen: Glauben Sie, Sie können eine elektrische Frequenzweiche im Wert von 40.000 US-Dollar mit einer Bruttomarge von 20 % verkaufen?“, fragte Rod Lache von Wolfe Research.

Die gute Nachricht für traditionelle Autohersteller ist, dass sie aus dem Verkauf von Verbrennungsmotoren über die finanziellen Mittel verfügen, sowohl in bar als auch in laufenden Gewinnen. GM hat gerade Rekordjahresgewinne ohne Sonderposten gemeldet. Ford hat dies trotz der enttäuschenden Ergebnisse des vierten Quartals knapp verfehlt.

Viele Analysten gehen davon aus, dass der größte Teil des EV-Marktes letztendlich in den Händen der traditionellen Autohersteller liegen wird, die zig Milliarden in die Umstellung investieren.

„Ich denke, die Mehrheit der alten Autohersteller wird mit der Zeit einen großen Teil des Marktanteils besitzen“, sagte Eric Schiffer, CEO der Private-Equity-Firma The Patriarch Organization, die Tesla-Aktien weder besitzt noch leerverkauft. Aber Schiffer sagte, dass die Fehltritte der etablierten Autohersteller und der Vorsprung, den Tesla auf diesem Gebiet hat, ihm die Chance geben werden, in Zukunft auf bis zu 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu wachsen, weit mehr als die Gesamtzahl der Fahrzeuge, die Benzin fahren oder elektrisch, die je ein Autohersteller verkauft hat.

„Das sind keine Fehltritte [by established automakers] das wird ihren zukünftigen Erfolg verurteilen“, sagte Schiffer. „Sie kosten nur zukünftige Ressourcen und Zeit.“

Ford ist nicht der einzige traditionelle Autohersteller, der Probleme mit seinen frühen EV-Angeboten hat. Im Jahr 2021 musste General Motors alle 140.000 gebauten Chevrolet Bolts, damals sein einziges US-Elektrofahrzeug, wegen Brandgefahr zurückrufen; Der Verkauf wurde eingestellt, bis das Problem behoben werden konnte. Sie wurden letztes Jahr wieder aufgenommen, aber GM erzielte am Ende einen Gesamtumsatz von knapp 40.000 Elektrofahrzeugen in den USA.

Ford ist jetzt die Nr. 2 in Bezug auf den US-Verkauf von Elektrofahrzeugen, aber das ist immer noch weit hinter Tesla zurück.

Im Jahr 2022 beliefen sich die US-Elektrofahrzeugverkäufe von Ford auf knapp 62.000, etwa ein Zehntel der US-Verkäufe von Tesla in diesem Jahr. Tesla schlüsselt nicht auf, wie viele seiner 1,3 Millionen EV-Verkäufe weltweit in den Vereinigten Staaten getätigt wurden, aber seine jüngste jährliche Einreichung besagt, dass die Hälfte seiner Einnahmen aus US-Verkäufen im vergangenen Jahr stammte. Das bedeutet etwa 600.000 US-Tesla-Verkäufe für das Jahr.