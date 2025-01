(Motorsport-total.com)-Die Hypercar-Klasse boomt weiter: Mit Ford hat eine andere große Automobilgruppe beschlossen, mit einem LMDH-Auto zu beginnen. Ford kehrt zum ersten Mal seit 1982 für die 24 Stunden von Le Mans in die Spitzenklasse zurück und wird versuchen, von 1966 bis 1969 auf seinen vier Gesamtsiegern aufzubauen.

© Ford Ford schloss sich der Hypercar -Klasse im Jahr 2027 mit einem LMDH an! Zoom

Dies bedeutet, dass sich Ford und Ferrari im Kampf um den Gesamtsieg in den 24 Stunden von Le Mans wieder treffen. Ihre Rivalität wurde 2019 mit dem ausgezeichneten Film „Le Mans 66 – gegen jede Chance“ (Originaltitel in Englisch: „Ford gegen Ferrari“) gedreht. Das Comeback im französischen Klassiker findet 60 Jahre nach dem Sieg mit dem futuristischen Ford GT40 MK statt. Iv.

Die offizielle Ankündigung spricht nur von einem Eintrag in die WEC-Weltmeisterschaft (Langdistance World Championship), aber eine Einführung in die IMSA Sportscar Championship ist höchstwahrscheinlich. Während der 24 Stunden von Daytona kündigte IMSA -Chef John Doonan sowohl die „Papaya -Armee“ (McLaren) als auch das „Blue Oval“ (Ford) an.

Die Ford Motor Company hat noch keine technischen Details über das Fahrzeug oder einen Namen angekündigt. Weder das Motorkonzept noch der Fahrgestellpartner wurden festgelegt, wobei multimatisches die logische Wahl im Hinblick auf die enge Zusammenarbeit im GT3 -Bereich ist.

Ford kritisierte lange Zeit eine Einführung in die Hypercar/GTP -Klasse. Der Fokus lag auf dem Mustang GT3, dann auf der Formel -1 -Eingabe. Die Erweiterung der Homologationsperiode der aktuellen Hypercars auf das Ende des Jahrzehnts (weitere Erweiterungen nicht ausgeschlossen) brachte dann die Wendung.

Die amerikanische Gruppe war in Le Mans mit dem Ganassi -Team in der LMGTE Pro -Klasse vertreten und gewann 2016 den 50. Jahrestag des ersten Gesamtsiegs in dieser Klasse auf der Circuit de la Sarthe. In den 24 Stunden von Daytona 2017 und 2018 gab es auch Klassensiege.

Ford war auch Motorpartner im Zeitalter der Daytona -Prototypen und gewann 2012 (Michael Shank Racing) und 2015 (Chip Ganassi Racing) in den 24 Stunden von Daytona und 2014 in den 12 Stunden Sebring.

Toller Angriff von Ford in Global Motorsport

In letzter Zeit wurden motorische Sportaktivitäten konsequent erweitert. Mehrere Fahrzeuge mit dem GT3 -Modell wurden vom Mustang als Flaggschiff abgeleitet, darunter NASCAR- und Supercars Cars, ein GT4 -Fahrzeug und ein Brand Cup -Rennwagen. Bei der Dakar -Rallye gab das Blue Oval 2025 ein Comeback, dass die Formel 1 mit Red Bull 2026 zurückkehrt.

In allen Fällen werden die Vorgänge nicht von der Gruppe abgeschlossen, sondern über Dienstleister. In der Formel 1 über Red Bull Antriebsstränge in Dakar über M-Sport im GT-Bereich über Multimatic. Die Ford -Leistung sollte jedoch für das Hypercar -Projekt verantwortlich sein.

Bill Ford, CEO der Ford Motor Company, macht kein Geheimnis von Ambitionen, die nicht überraschend sind, wie bescheiden: „Wenn wir Rennen durchführen, fahren wir zu gewinnen. Und es gibt keine Route oder kein Rennen, das mehr unsere Geschichte hat zu tun hat als Le Mans. „

© Motorsport Bilder AJ Foyt und Dan Gurney gewannen 1967 mit der futuristischen MK-IV-Version des Ford GT40, 2027 Das Comeback wurde 2027 durchgeführt Zoom

„Dort traten wir in den 1960er Jahren gegen Ferrari an. 50 Jahre später kehrten wir dorthin zurück, schockierten die Welt und schlugen Ferrari wieder. Ich bin sehr froh, dass wir zu Le Mans zurückkehren und auf dem höchsten Niveau des Fernsehens, das wir bereit sind, bereit sind Die Welt wieder herauszufordern und wird sich wie die Hölle beschleunigen! „

ACO -Präsident Pierre Fillon spricht von einer „wundervollen Nachricht, Ford zum ersten Mal seit fast 60 Jahren in der führenden Klasse der 24 Stunden von Le Mans zu begrüßen“. Aber das ist nicht ganz wahr, da Ford zu Beginn der Ära der Gruppe C im Jahr 1982 wieder mit einem Fabrik -Kontingent in Le Mans dargestellt wurde. Das Kapitel C100 war jedoch nicht sehr erfolgreich, so dass es hier wahrscheinlich geheim gehalten wird.

„Es ist eine Marke, die schon immer eine enge Verbindung zu diesem besonderen Rennen hatte, und die Geschichte zeigt, dass Ford nicht um den zweiten wird. Die Wiederaufnahme der berühmten Rivalität mit Ferrari eröffnet sehr aufregende Aussichten.“

© Motorsport Bilder Vielmehr zu vergessen: Die Gruppe C-Work-Operation von Ford 1982 Zoom

WEC-Chef Frederic Lequien fügt hinzu: „Ford ist seit Jahrzehnten ein Synonym für den Erfolg für den Erfolg auf und außerhalb der Rennstrecke, und wir freuen uns, dass die Gruppe die Langstrecken-Weltmeisterschaft für ihre jüngste Herausforderung gewählt hat. 2027, mindestens zehn Große Hersteller werden im WEC begangen sein.

Neue Fahrer im LMGT3 -Kader

In der Kategorie LMGT3 hat der Team -Proton -Wettbewerb eine stark veränderte Fahrerarterie für die WEC 2025 angekündigt. Während die Fabrikfahrer Ben Barker und Dennis Olsen an Bord bleiben, gibt es drei neue Fahrer im Kader. Gampammarco Levorato nimmt eine besondere Position ein, die sich 2024 hauptsächlich in der IMSA für Proton befand und zum ersten Mal in den 8 Stunden von Bahrain eine Schnupfen -WEC -Luft nahm.

Mikkel Pedersen, Ryan Hardwick und Zacharia Robichon sind nicht mehr da. Giorgio Roda kehrt ebenfalls nicht mehr zurück. Stattdessen ist der Barker #77, der Bronze -Pilot Bernardo Sousa, der von Rallying kommt, und Ben Tuck, der immer noch eine Begriff seiner Nordschleifen mit Walkenhorst sein sollte.

Tuck bestritt bereits die 24 Stunden von Le Mans 2024 auf einem zusätzlichen Ford Mustang LMGT3 von Proton und war kürzlich Teil von WRTs Gewinner in den 24 Stunden Dubai. (Starterlist WEC 2025)

In #88 war der neue Bronze-Fahrer Stefano Gattuso-An erfahrener GT-Fahrer, der viele Jahre in der italienischen GT-Meisterschaft unterwegs war und in der GT World Challenge (GTWC) Europa individuelle Missionen hat. Er teilt den Mustang mit Olsen und Levorato.

Für ihr zweites WEC -Jahr sind die Mustangs in einem neuen Design erhältlich, was für die IMSA -Arbeitskräfte wichtiger ist.