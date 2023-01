Ford hilft Händlern dabei, den mobilen Service für mehr Kunden zu einer Option zu machen

Mobile Dienste von Ford werden jedoch nicht von einem zentralen Standort aus betrieben. Es wird weiterhin Sache der Händler sein, Remote-Services anzubieten und zu wählen, welche Dienstleistungen bei einem Kunden zu Hause oder im Geschäft erbracht werden sollen. Ford hilft den Händlern jedoch dabei, die Dienste zum Laufen zu bringen. „Wir haben mit mehreren Teams bei Ford zusammengearbeitet, um unseren Kunden mehr Möglichkeiten zu bieten, den Fahrzeugservice zu personalisieren“, erklärte der Vorsitzende des Ford National Dealer Council und Händlereigentümer Tim Hovik in einer Pressemitteilung.

In der Vergangenheit haben Händlermodelle den Fahrzeugkauf und das Serviceerlebnis für Kunden fragmentiert, was den Eindruck – gut oder schlecht – beim Hersteller und nicht beim Händler hinterlassen kann.

Einige Unternehmen wie Tesla stören jedoch weiterhin Händlermodelle. Durch den Verzicht auf Händler kontrolliert Tesla die Kauf- und Serviceerfahrungen für seine Autos vollständig im eigenen Haus. Der Autohersteller ist besonders bekannt für seine mobilen Techniker, die in der App gebucht werden können, um in die Einfahrten der Kunden zu kommen und Dinge wie den Austausch stinkender Luftfilter in Modell-3-Fahrzeugen zu erledigen.