Ford, General Motors Nachfrage im Fokus während des Gewinns

Die Teilnehmer sehen am Freitag, den 15. April 2022, am Eröffnungstag der New York International Auto Show (NYIAS) in New York einen Ford Mustang Mach-E GT.

DETROIT – Reden wir über Preissetzungsmacht.

Mindestens, General Motors und Ford-Motor wird dies wahrscheinlich diese Woche tun, wenn sie die Ergebnisse des vierten Quartals und die Prognose für 2023 veröffentlichen, wobei die Wall Street nach Anzeichen einer schwächeren Verbrauchernachfrage und einer härteren Preislandschaft Ausschau hält.

Beide Probleme würden für die Autohersteller in diesem Jahr geringere Gewinne bedeuten, die voraussichtlich relativ solide Ergebnisse für das vierte Quartal gegenüber den gedämpften Vorjahresergebnissen melden werden. Es wird erwartet, dass GM im vierten Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,69 US-Dollar ausweisen wird, eine Steigerung von 25 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während Ford voraussichtlich einen Gewinn pro Aktie von 62 Cent ausweisen wird, was mehr als das Doppelte der 26 Cent aus dem Vorjahr bedeutet Refinitive Konsensschätzungen.

Die Autohersteller haben in den letzten Jahren angesichts des knappen Angebots an Neufahrzeugen und der robusten Verbrauchernachfrage Rekordergebnisse gemeldet. Sie haben auf einen anhaltenden Nachholbedarf gesetzt, wenn sich die Lagerbestände normalisieren, in der Hoffnung, hohe Rabatte oder Anreize zum Bewegen von Fahrzeugen zu vermeiden.

Aber dieses Szenario neutralisiert sich langsam. Und das lässt Neuwagenpreise und Gewinne im Fluss.

Cox Automotive berichtet, dass die Autohersteller von Detroit zu den höchsten Lagerbeständen auf Lager haben, und stellt fest, dass sich die Fahrzeugnummern je nach Marke stark unterscheiden. Außerdem steigen die Anreize langsam.

Es besteht allgemeine Besorgnis darüber, dass die aufgestaute Nachfrage aufgrund von Rezessionsängsten und Erschwinglichkeitsproblemen, die sich aus steigenden Zinssätzen und rekordhohen Preisen von durchschnittlich fast 50.000 US-Dollar für ein neues Fahrzeug ergeben, weitgehend erodiert ist.

Ford hat am Montag die Einstiegspreise für seinen elektrischen Mustang Mach-E gesenkt, Wochen nach dem Branchenführer für Elektrofahrzeuge Tesla seine eigenen Preise gesenkt.

Duncan Aldred, Leiter der Marke GMC von GM, signalisierte, dass die Lkw- und SUV-Marke erwartet, ihren durchschnittlichen Transaktionspreis weiter zu erhöhen, der im vierten Quartal einen neuen Rekord von mehr als 63.405 US-Dollar erreichte.

Diese steigenden Transaktionspreise sind zum Teil auf neu gestaltete Pickups und die Einführung des elektrischen Hummer-SUV zurückzuführen, der mehr als 110.000 US-Dollar kostet. GM hat diese Woche mit der Produktion dieses SUV in einem Werk in Detroit begonnen, sagte das Unternehmen während eines Mediengesprächs am Montag.

GM wird voraussichtlich seine Ergebnisse am Dienstag melden, bevor sich die Märkte öffnen, gefolgt von Ford nach der Glocke am Donnerstag.